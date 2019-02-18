18.02.2019 13:30 451

Пенсионный фонд может сменить свой нынешний не вполне определенный статус «госучреждения с особенностями» и стать казенным учреждением. В пользу такого варианта высказался глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, который ранее заявлял, что на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая могла бы находиться под тройным управлением — государства, бизнеса и профсоюзов. Такая компания обладала бы большей самостоятельностью — статус казенного учреждения, за который выступала социальный вице-премьер Татьяна Голикова, предполагает более жесткий контроль над его деятельностью.

Пенсионный фонд России (ПФР) представит правительству предложения об изменении своего правового статуса к 1 апреля этого года. Об этом в пятницу на инвестфоруме в Сочи сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

У нас есть два диаметрально противоположных мнения — это казенное учреждение со своими особенностями и некая форма негосударственного учреждения тоже со своими особенностями.

Пока эти предложения не внесены, находятся на завершающей стадии, есть плюсы и минусы в обеих формах, их надо взвесить»,— сказал глава фонда.

По его словам, сейчас ПФР работает в статусе госучреждения, однако с 1990 года принимались различные документы, которые меняли функции фонда. «Конечно, это надо привести к единому знаменателю,— подчеркнул Антон Дроздов, отметив, что сам он за статус казенного учреждения.— Он лучше всего вписывается в бюджетное, налоговое и правовое законодательство, но надо прописать особенности, в том числе в вопросе управления средствами».

Напомним, в декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Минтруду и внебюджетным социальным фондам — ПФР, Фонду социального страхования (ФСС) и Фонду обязательного медстрахования (ФОМС) — внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов уже в первом квартале 2019 года.

Ранее господин Дроздов заявлял, что на основе ПФР может быть создана публично-правовая компания (ППК). В этом случае у фондов появилась бы трехсторонняя структура управления с участием государства, профсоюзов и работодателей. В их совместном ведении могли бы находиться вопросы тарифной политики и объема страхового покрытия, сейчас социальные партнеры могут только критиковать эти решения, когда они уже приняты. Новый статус внебюджетных фондов также позволил бы уточнить и статус средств страховых взносов. Отраслевой закон о соцобеспечении трактует их как средства всех сторон социального партнерства, в то время как Бюджетный кодекс называет их собственностью государства. В пользу ППК ранее высказывался и ФСС: фонд обосновывал это возможностью последующего перехода на страховую модель формирования своих активов и обязательств. Глава третьего внебюджетного фонда — ФОМС — Наталья Стадченко пока публично не обозначала свою позицию по модификации статуса.

Отметим, что именно за статус казенного учреждения для ПФР выступала Татьяна Голикова, поскольку эта организационно-правовая форма предполагает существенную зависимость от федерального бюджета в формировании и расходовании средств.

Напомним, в бюджете Пенсионного фонда до 40% занимают трансферты из бюджета на обеспечение различных социальных выплат нестрахового типа, в том числе на материнский капитал. Контроль над казенным учреждением заметно строже — его средства хранятся в казначействе, а аудит проводит Счетная палата.

Анастасия МАНУЙЛОВА