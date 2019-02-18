18.02.2019 15:30 323

Минфин России может завершить отбор банков-организаторов размещения суверенных евробондов до конца февраля, сказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Заканчиваем. В самое ближайшее время", — сказал он журналистам в понедельник.

Вышковский уточнил, что окончательное решение должно быть принято главой Минфина Антоном Силуановым.

Минфин собирался быть технически готов к размещению евробондов как можно быстрее и не исключал выход на рынок с размещением в первом квартале 2019 года.

В 2018 году организатором размещения и обмена выпусков российских евробондов на международном рынке капитала был ВТБ Капитал, он обошел других участников отбора — Sberbank CIB и подконтрольный Роснефти Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), в 2017 и 2016 годах организатором также был ВТБ капитал.

Дарья КОРСУНСКАЯ, текст Елены ФАБРИЧНОЙ, редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ