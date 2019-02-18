Основная цель ИПК — это вовлечь граждан в формирование пенсионных накоплений и создать условия для появления «длинных денег» в экономике. По крайней мере так в немногочисленных выступлениях объясняют ее представители власти. Идею ИПК Минфин и Центробанк впервые предложили в 2016 году.

Однако, как кажется, сейчас для государства наиболее важна именно вторая цель. Президент в «майском указе» поставил перед правительством грандиозные инвестиционные задачи, и на их решение нужно найти деньги. Финансировать эти проекты чиновники собираются за счет использования в том числе дополнительных чистых заимствований на рынке ОФЗ. Однако в текущей ситуации, в отсутствие явного роста пенсионных накоплений и резервов у НПФ, их инвестиционные возможности ограничены. Приток средств за счет внедрения ИПК помог бы исправить эту ситуацию.

Что известно

Существование системы ИПК выгодно государству. Но вот выгоды для граждан от участия в этой системе пока не очевидны. И непонятно, как именно власти собираются привлечь в нее население.

Сами власти пока законопроект не раскрывают, и общественности известна лишь версия концепции, которая фигурирует в материалах СМИ. Согласно имеющейся информации, за счет внедрения ИПК тариф отчислений на обязательное пенсионное страхование не изменится и останется на уровне 22% от фонда оплаты труда. Предполагается, что, как и раньше, его полностью будет выплачивать работодатель, и весь этот объем пойдет на выплату страховых пенсий. Раньше эти 22% делились между страховой (16%) и накопительной (6%) частями.

ИПК подразумевает, что дополнительно к этому каждый работник будет самостоятельно выплачивать до 6% от своей зарплаты. Чтобы привлечь россиян в систему ИПК, для работников предусмотрены налоговые стимулы. Сумма отчислений в ИПК не будет облагаться НДФЛ, и в конце года (или каждый месяц — пока непонятно) можно будет сделать налоговый вычет. По данным РБК , подписка на ИПК может быть «полуобязательной» в зависимости от уровня дохода. Например, рассматривается вариант, что граждане с заработной платой выше 85 000 рублей в месяц будут подписаны на ИПК автоматически.

Мнимая выгода

Такая система выгодна лишь на первый взгляд и имеет ряд недостатков — как для бюджета, так и для граждан-участников.

Во-первых, при предоставлении налогового вычета по НДФЛ бюджет региона будет недополучать средства. А именно на баланс регионов сейчас планируется перевесить финансирование нацпроектов.

Дело в том, что ставка НДФЛ (в процентах от первоначальной зарплаты) будет равна 13% * (1-R/100), где R – ставка отчислений на ИПК (от нуля до 6%). Так, например, при ставке ИПК 6% региональный бюджет получит не 13% от зарплат граждан, а лишь 12,2%, то есть налоговые сборы упадут на те самые 6%. И вопрос о том, как власти будут компенсировать выпадающие доходы регионов, пока остается открытым.

Во-вторых, эффективная нагрузка на работника в итоге увеличивается. Теперь вместо 13% НДФЛ со своей зарплаты он будет платить 100-(1-R/100)*87, что равно 13% + 0,87*R, где, как и в прошлом примере, ставка ИПК R= {0…6}. То есть в итоге при ставке ИПК 6% работник будет ежемесячно платить по 18,22% от своей зарплаты.

При этом объем платежей по НДФЛ снижается. Однако это снижение не существенно — например, при зарплате 100 000 рублей и ставке ИПК 6% работник сэкономит на НДФЛ лишь 780 рублей в месяц, или 9360 рублей в год, то есть менее 1% от своей исходной зарплаты.

Почему может не сработать

Конечно, если бы доверие к пенсионной системе было высоким, вариант с ИПК оказался бы выгодным, ведь отчисления остаются в собственности у работника, а объем платежей по НДФЛ хоть не намного, но уменьшается.

Однако доверие к пенсионной системе у людей сейчас низкое, и они, скорее всего, весьма негативно воспримут идею о повышении нагрузки на свою зарплату — хотя бы потому, что уже наблюдали историю с заморозкой накопительной части пенсий. Кроме того, уровень одобрения действия властей сейчас в принципе падает, как показывают последние соцопросы.

Не стоит забывать, что доходы граждан снижаются уже пять лет. И непонятно, насколько россияне будут готовы пожертвовать сокращением текущего потребления ради пусть даже заметной доходности в будущем (особенно в ситуации слабости потребительского сектора). Наконец, сомнения может вызвать и доходность инвестиций: будет ли она привлекательна по сравнению с тем же банковским депозитом?

Так что вывод неутешительный: граждане вряд ли сочтут систему ИПК привлекательной. Этому пока мешают нежелание людей платить дополнительные отчисления с зарплаты (проще сберегать самому) и кризис доверия к государственным пенсионным инициативам.

Станислав МУРАШОВ, Forbes Contributor

