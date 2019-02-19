19.02.2019 09:10 461

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила инициативу, обязывающую ломбарды и скупки получать лицензии на прием золота и драгоценностей.

Как сообщил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сейчас в правительстве рассматривается вопрос создания ведомства, которое будет надзором за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Именно эта служба, в случае создания, и займется в том числе выдачей лицензий.

По прогнозам экспертов, с которыми пообщалась "РГ", если закон будет принят, то число мест, куда можно сдать фамильные драгоценности, значительно сократится. Скупок и ломбардов, работающих с золотом, в шаговой доступности уже не будет. Но зато в надежности оставшихся можно не сомневаться.

В прошлом году число различных скупок, принимающих драгоценности, резко выросло.

"По данным минфина, за год количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся подобной деятельностью, увеличилось более чем на тысячу и составило в прошлом году 5635 лиц, — говорит Владимир Груздев. — Существенная часть лома цветных металлов аккумулируется в скупках, ломбардах, комиссионных.

При этом нарушаются требования по экологической безопасности и обеспечению безопасности граждан, так как при переработке данных изделий применяются химически опасные вещества".

Кроме того, нередко через скупки легализуется контрабандный товар. Некоторые магазины предлагают услугу обмена ювелирных изделий. Мол, если ваши сережки вам надоели, сдайте их и получите новые. В идеале должен быть честный обмен, но жизнь далека от идеала.

За год число компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся скупкой золота, выросло более чем на тысячу

Как отмечают эксперты, ювелирные изделия включены в список товаров, не подлежащих возврату.

Нередко в сомнительной конторе принимают или выдают такие украшения, у которых невозможно установить достоверность пробирного клейма и, следовательно, реальную стоимость. А значит, кто-то оказывается обманутым. Либо тот, кто сдает, либо тот, кто покупает.

Поэтому, как объясняет Владимир Груздев, законопроект предлагает отнести к лицензируемой деятельности переработку лома и отходов цветных металлов, скупку у физических лиц ювелирных изделий, а также лома изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. А сам бизнес по скупке золота и бриллиантов будет поставлен под контроль.

"На самом деле ломбарды принимают не только драгоценности, — говорит адвокат Вячеслав Голенев. — Так что после принятия закона резкого сокращения ломбардов, может быть, и не произойдет. Но многие из них уже не смогут принимать золото, не получив лицензии. При этом инициатива предусматривает достаточно щадящий срок: у предпринимателей после принятия закона (подчеркиваю: если закон будет принят) будет полтора года на оформление лицензии, только после этого времени ломбарды, не получившие лицензию на скупку золота, будут либо закрыты, либо перестанут принимать драгоценности".

Адвокат напоминает, что деятельность ломбардов регулируется Гражданским кодексом и законом о ломбардах.

"Строго говоря, ломбард скупкой не является, — говорит Вячеслав Голенев. — Он выдает займы под залог ценных вещей, не только драгоценностей. Есть ломбарды, которые принимают шубы, автомобили, даже квартиры, многое другое. Есть ломбарды, специализирующиеся на антиквариате. Но самый ходовой товар для ломбардов, наверное, все-таки золото и драгоценности. И многие относят в ломбард вещь вовсе не для того, чтобы потом выкупить. Поэтому неудивительно, что разработчики инициативы поставили ломбарды в один ряд со скупками".

По закону ломбарды имеют право работать с 8 до 20 часов, формально они не скупают вещи, а выдают займы под залог ценностей

Кстати, интернет сегодня пестрит объявлениями о скупках золота или золотого трейд-ин (сдай старое украшение, немного доплати и купи новое). Открыть такой бизнес достаточно легко: зарегистрировать юридическое лицо или стать индивидуальным предпринимателем, снять офис, завести сайт и ждать клиентов. Это, если говорить упрощенно. Если есть желание открыть именно ломбард, то после получения документов о регистрации из налоговой инспекции, надо будет открыть личный кабинет участника финансового рынка — на сайте Центробанка. Затем в течение 30 дней ювелирные ломбарды обязаны встать на специальный учет в Пробирной инспекции по своему региону. В перспективе желающим остаться в деле придется получать лицензии и держать ответ перед проверяющими из специального ведомства. Помимо этого сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, усиливающий контроль за ломбардами со стороны Центробанка.

По закону ломбард имеет право принимать имущество в залог ежедневно с 8 до 20 часов местного времени.

Важное юридическое уточнение: ломбард не штрафует клиента за невозврат займа. Это не банк. Если человек не вернул долг, ломбард имеет право продать заложенную вещь. Но имеет право это сделать не раньше, чем через месяц после просрочки. "Пени и штрафы в течение этого месяца не предусмотрены", поясняют эксперты. Судя по отзывам на сайте одного из столичных ломбардов, многие клиенты действительно даже не задумываются о том, что формально берут деньги в долг. "Долго искал где продать золотую цепочку. В этом Ломбарде предложили самую большую цену. Всей быстро и четко. Спасибо!", написал Михаил из Москвы. "От бабушки осталось несколько картин и золотые часы. Объездили с мужем 5 или 6 ломбардов в центре. Здесь предложили на 30 процентов больше чем в остальных. Согласились, получили деньги сразу же", написала Анна.

Однако если у людей потом появятся деньги или возникнет тоска по бабушкиным бриллиантам, то в течение установленного времени можно вернуться в ломбард и получить назад свое добро. Для этого, разумеется, придется вернуть займ со всеми надбавками.

Если вы столкнулись с какими-то нарушениями в работе ломбарда, то можно обращаться в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.

Владислав КУЛИКОВ

