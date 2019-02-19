19.02.2019 09:30 490

Петербургские депутаты намерены помочь с трудоустройством людям, которые испытывают сложности при поиске работы, в том числе молодежи и предпенсионерам. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в городском парламенте.

Он предусматривает, что в организации или компании, в которой трудятся 100 и более человек, работодатель должен будет выделять не менее двух рабочих мест для людей, испытывающих трудности при поиске работы. Опрошенные "Российской газетой" эксперты идею поддержали. Но предупредили, что на пути ее воплощения в жизнь может возникнуть немало "подводных камней". Бизнес воспринял законопроект неоднозначно. Так что ко второму чтению над документом, возможно, еще придется поработать. "С трудностями при трудоустройстве в первую очередь сталкиваются люди зрелого возраста, в силу тех или иных причин потерявшие работу, — поясняет позицию авторов законопроекта председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева. — Законодательно в нашу жизнь ввели новое понятие — предпенсионеры. Это те граждане, кому до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, остается пять лет". По мнению законодателей Петербурга, такие люди нуждаются в дополнительных гарантиях занятости.

Впрочем, помимо предпенсионеров в Санкт-Петербурге есть и другие категории граждан, которые испытывают объективные сложности при поиске работы.

Это, например, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беженцы и вынужденные переселенцы, освобожденные из заключения в течение первого года выхода на свободу. Именно для них и будут резервироваться рабочие места. Законопроект предполагает, что квотирование рабочих мест будет осуществляться на предприятиях разной формы собственности, в том числе — и частной.

- Подтверждением выполнения квоты послужат заключенные трудовые договоры или обращение работодателя в службу занятости с просьбой организовать содействие в подборе необходимых сотрудников, — пояснилпредседатель комитета по законодательству Заксобрания Денис Четырбок. Ответственность за несоблюдение этой нормы законодатель пока не устанавливает, а информирование потенциальных работников, которым предприятия будут обязаны предоставлять квоты, возьмет на себя служба занятости.

Второе чтение документа намечено на конец февраля, и если он будет принят, новые правила трудоустройства начнут действовать в Петербурге уже весной.

Кстати, каждый третий россиянин предпенсионного возраста считает, что сможет найти работу в случае увольнения. Это показало всероссийское исследование, проведенное по заказу Торгово-промышленной палаты в январе 2019 года. Сегодня в России около 20 миллионов людей предпенсионного возраста.

Как вам это?

Дмитрий Литвинов, предприниматель, Санкт-Петербург:

Понимаю, что таких людей надо трудоустраивать. Но, например, все позиции в нашей строительной фирме уже заняты людьми с нужной мне, руководителю, степенью компетентности. А организация у нас небольшая. Куда я возьму тех, кого буду должен трудоустраивать по закону, если подходящих вакансий нет? Значит, буду вынужден отнестись с исполнению нормы формально: трудоустроить — и пусть он дома сидит, лишь бы тут на стройке никому не мешал. Разве это правильно?

Алексей Третьяков, председатель Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка:

Все квотирования ведут к лишнему расходованию средств, причем средств с двух сторон — и со стороны государства, и со стороны бизнеса. Так что законопроект, если он и получит статус закона, вряд ли заработает в полную силу и с нужной отдачей.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

Впервые в практике России квотирование было применено в отношении инвалидов в 1990-х годах. Однако видимых результатов эта мера не принесла. Квотирование для инвалидов законодательно существует до сих пор, но и проблема их трудоустройства остается актуальной.

Работодатель каждый раз выбирает для себя наиболее эффективных работников. Также у тех категорий работников, о которых идет речь в законопроекте, много других льгот, предусмотренных Трудовым кодексом. Например, часть "льготников" может уходить в отпуска в удобное для себя время. У предпенсионеров есть право ежегодно брать два дня за счет работодателя на диспансеризацию (у остальных работников — один день раз в три года). У молодежи — право продолжать обучение и ходить в учебные отпуска. Таким образом, принимая их на работу, работодатель в любом случае несет издержки. Осложняет ситуацию и то, что далеко не всегда представители льготных категорий обладают нужной работодателю квалификацией.

Лучшее средство в борьбе с безработицей таких категорий — это специальные государственные программы, связанные с повышением эффективности найма и использованием таких работников. Например, их профессиональное обучение, компенсация затрат работодателя на дополнительное обустройство рабочих мест (в отношение инвалидов это правило действует). Возможно, стоит подумать о компенсации работодателям затрат на дополнительную диспансеризацию льготников или других издержек, связанных с их трудоустройством. А плюс пойдут любые меры, которые упростят работодателям взаимодействие с этой категорией работников.

Хотел обратить внимание. Законопроект предполагает исключения: он освобождает от обязанности резервировать рабочие места для трудоустройства людей, испытывающих трудности в поиске работы, территориальные органы федеральной власти, региональные и муниципальные органы власти Санкт-Петербурга, а также профсоюзы, общественные объединения инвалидов и созданные ими организации.

При этом и в Конституции, и в Трудовом кодексе, и в конвенциях Международной организации труда, которые ратифицировала Россия, четко прописан запрет на дискриминацию. И в рамках этих документов запрет на прием на работу или освобождение от выполнения законодательства в части квотирования рабочих мест для отдельных организаций — это незаконные действия. Таким образом, в случае принятия документа в этом виде он будет противоречить федеральному законодательству. Так что ни для каких организаций не должно быть исключений. Закон должен быть одинаков для всех.

Ольга ШТРАУС



Подготовили Марина ГУСЕНКО, Ольга ШТРАУС