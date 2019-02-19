19.02.2019 09:40 456

Банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших кредитных организациях из топ-30. Там предлагают распространить так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам. Эксперты считают что пока программа не повлияла ни рынок жилищных ссуд, ни на демографию: в прошлом году было выдано всего 4,5 тыс. таких кредитов. Распространение программы на вторичный рынок приведет к дополнительным расходам для государства, однако речь должна идти о поддержке молодых семей, а не банков или застройщиков, отмечают аналитики.

«Письма счастья»

Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, выяснили «Известия». Так, Абсолют банк направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой еще в конце прошлого года, сообщила «Известиям» предправления кредитной организации Татьяна Ушкова. ВТБ поддерживает инициативу распространить госсубсидирование на готовые объекты и участвует в ее обсуждении, заявили в пресс-службе банка. Также идею поддержали в Райффайзенбанке.

ТКБ просит Минфин распространить на вторичное жилье не только льготное кредитование, но и льготное рефинансирование уже существующих кредитов. Сбербанк, выдавший больше всех займов по программе «Детская ипотека» от комментариев отказался. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что распространение этой льготной программы на вторичное жилье сейчас не рассматривается. В Минстрое на запрос «Известий» не ответили. В Минтруде порекомендовали обратиться в Минфин.

Не всё готовое

Более половины всех выданных жилищных ссуд приходится на готовое жилье, указал руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко. При этом на новостройки приходится 29% от общего объема продаж жилья в кредит, доля рефинансирования ипотеки — еще 10%. «Детская ипотека» игнорирует большой сегмент рынка, который пользуется наибольшим спросом у граждан. Кроме того, для родителей с двумя, тремя и более детьми, включая младенцев, не всегда удобно ждать новостройку и хлопотать по ремонту, считает Сергей Гордейко.

Однако стоимость квартир и ставки по жилищному кредиту на вторичном рынке традиционно выше, чем на первичном, отметил директор департамента развития сети Росгосстрах Банка Степан Сорокин. Соответственно, реализация «детской ипотеки» в этом сегменте потребует дополнительных расходов для государства и заемщиков, или же ухудшения ее условий. При этом начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова уточнила, что, если речь идет именно о поддержке семей, а не застройщиков и банков, то такая инициатива является абсолютно правильной. По ее словам, сейчас риск при покупке жилья в новостройке всё еще достаточно велик. Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков.

Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования. Сейчас он составляет 20%, но может быть уменьшен до 15%, считает директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. Снизить взнос предложили и в МКБ: для семьи, в которой родился второй ребенок, 20% от стоимости квартиры — это довольно ощутимая сумма, пояснила Ирина Простакова. В банке «Дом.рф» указали, что совместно с профильными министерствами принимают участие в обсуждении дальнейшего улучшения условий «детской ипотеки».

Слабый старт

По данным Минфина, в 2018 году банки выдали в рамках госпрограммы всего 4,5 тыс. кредитов. Больше всех (1088 займов) предоставил Сбербанк. За ним следуют ВТБ (783), банк Дом.рф (409), Россельхозбанк (396), Райффайзенбанк (193) и др. Общая сумма предоставленных ссуд составила 10,7 млрд рублей. По данным Банка России, всего за прошлый год банки выдали почти 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей.

«Детская ипотека» пока оказывает незначительное влияние и на кредитование, и на демографию, отметил Сергей Гордейко. Результаты этой программы за прошедший год составляют примерно 0,35% от общего объема выданных ссуд. Доля детей, родившихся в прошлом году у участников программы (4556), составила лишь 0,3% от общего количества малышей, появившихся на свет в 2018 году (примерно 1,6 млн). Он также отметил слабую вовлеченность банков в программу. Из 46, участвующих в ней, активно кредитуют лишь 12. Удачнее всего «детскую ипотеку» использовали банковские маркетологи, указывая ставку 6% как минимальную по всем ипотечным продуктам, обратил внимание Сергей Гордейко.

Программа могла бы быть реализована более масштабно, согласился Степан Сорокин. По его мнению, гражданам не хватает информированности о возможности получения субсидий и выгод.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ