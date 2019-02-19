19.02.2019 10:00 453

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила новый электронный сервис для расчета налоговой нагрузки. С его помощью компании и организации, применяющие общий режим налогообложения, смогут сравнивать свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным фискальным платежам, со средними значениями по отрасли в разрезе регионов. Позже в список параметров для расчета будет добавлен такой показатель, как масштаб деятельности предприятия.

Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение уплаченных налогов к доходам организации. Уровень фискального бремени может отличаться в зависимости от отраслевой принадлежности, масштабов деятельности компании, региональных факторов, влияющих на условия ведения бизнеса. Поэтому одним из общепринятых методов определения обоснованности налоговой нагрузки компании является ее сравнение со средними значениями по отраслям экономики (за исключением финансового и бюджетного секторов экономики, что обусловлено спецификой их налогообложения), поясняют в ФНС. Там полагают, что использование калькулятора позволит налогоплательщикам "увидеть себя глазами налоговых органов". Как результат, им будет проще оценивать собственные налоговые риски.

Калькулятор налоговой нагрузки позволит бизнесу увидеть себя глазами налоговиков

"Низкая налоговая нагрузка организации — это повод включить ее в план выездных проверок, — напоминает Наталья Бокова, эксперт по налогообложению СКБ Контур. — Поэтому важно, чтобы сервис не стал основным инструментом оценки налогоплательщиков самими налоговыми инспекторами. Налоговая нагрузка зависит от множества факторов, которые робот-калькулятор учесть не может".

Кстати, информацию о налоговых рисках компаний ФНС теперь будет размещать в личном кабинете-юрлиц — новый интерфейс сервиса проходит тестирование. На первом этапе для публикации выбрали сведения о риске непредставления или несвоевременного представления налоговой декларации и риске блокировки счета. Налогоплательщик в личном кабинете в режиме онлайн сможет видеть, сколько деклараций он представил всего и сколько с нарушением сроков, каков риск, что в ближайшее время ему заблокируют счет. Но главное, он сможет получить рекомендации, как этот риск снизить.

Предприниматели и сейчас в состоянии оценивать свои риски. Однако нововведение сделает этот процесс проще, поясняет замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова.

Юлия КРИВОШАПКО

