19.02.2019 10:10 540

Несмотря на общую тенденцию роста цен на жилье, новостройки в 10 регионах подешевели. Это следует из данных онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», подготовленных для «Известий». Аналитики сравнивали стоимость квартир на первичном рынке в декабре 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Падение цен в некоторых субъектах объясняется локальными причинами. В целом по стране в 2018 году квартиры подорожали на 2%, средняя стоимость «квадрата» составила 52,1 тыс. рублей. В этом году цены на новостройки продолжат расти на фоне дорожающей ипотеки и решений правительства по ужесточению долевого законодательства, считают эксперты.

Первичный расклад

Снижение средних цен на квартиры в новостройках в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017-го произошло в 10 регионах, отмечается в исследовании онлайн-сервиса «Авито Недвижимость». Самарская и Свердловская области стали самими крупными субъектами с подешевевшей первичкой. Ее стоимость в этих регионах снизилась на 2,15 и 1,47%, до 41,5 тыс. и 47,9 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно. Причины падения у каждого субъекта свои. В Самарской области, например, в целом вырос объем рыночного предложения новостроек в массовом сегменте, и это скорректировало цены. Что касается Свердловской области, то там сейчас очень высокая конкуренция среди застройщиков, что ограничивает возможности продавцов повышать цены даже при высоком спросе и рекордно дешевой ипотеке, пояснили в «Авито Недвижимость».

Самое большое снижение, по данным аналитиков, произошло в Санкт-Петербурге. Еще в августе цены резко упали — на 16,9% по сравнению с июлем — и продолжили снижение до конца года: в итоге в декабре 1 кв. м подешевел на 22%, до 83,2 тыс. рублей. На второе полугодие 2018-го пришлось несколько событий на строительном рынке города: продление программы реновации еще на десять лет, сокращение доли ипотечных сделок в структуре продаж строящегося жилья и снижение количества инвесторов на рынке.

Еще одна причина: в прошлом году увеличились объемы предложения (в некоторых случаях в разы) во внутригородских образованиях в составе Петербурга (например, Колпино, Пушкин, Красное Село). Средняя цена в этих районах вдвое ниже, чем в целом по этому рынку, что также влияет на общий показатель.

Кроме того, квартиры в новостройках подешевели в Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Еврейской автономной области, Мордовии, Курганской и Смоленской областях, а также в Республике Коми.

В Ленинградской области в отличие от Санкт-Петербурга цены выросли на 3,17%, до 64,7 тыс. рублей, в Московской области — на 6,95%, до 74,2 тыс. рублей. Сильнее всего подорожал квадратный метр на первичном рынке в Камчатском крае (+16,3%, до 86,2 тыс. рублей), Татарстане (+15%, до 53,4 тыс. рублей) и Кировской области (+14%, до 46,6 тыс. рублей).

В целом по стране новостройки дорожали на протяжении всего 2018 года. Средняя цена квадратного метра в России в итоге достигла уровня 2016 года, составив 52,1 тыс. рублей — это на 2% больше, чем в 2017-м. Столичные квартиры по итогам года подорожали на 2,8%, до 209,7 тыс. рублей за 1 кв. м.

В январе 2019 года рост возобновился. В целом по стране цены увеличились на 10%, до 54,9 тыс. рублей за 1 кв. м, в Москве — на 8,5%, до 214,7 тыс. за 1 кв. м, отметили в компании.

Столица сбивает расценки

Вторичное жилье в среднем по России в 2018 году подорожало на 5% — до 56 тыс. рублей за 1 кв. м, однако в 14 регионах цены снизились. Об этом рассказал «Известиям» руководитель сервиса «Яндекс.Недвижимость» Александр Алексеев. Больше всего квадратный метр подешевел в регионах рядом с Москвой: в Тульской (-16%), Смоленской (-11%), Московской (-6,5%), Тверской (-6%) и Владимирской (-4,5%) областях. Одной из причин может служить рост интереса непосредственно к самой столице — там цены выросли на 12%, до 182 тыс. рублей за 1 кв. м, указал он.

Согласно подсчетам ЦИАН, в крупнейших городах России (с населением более 350 тыс. жителей) средняя цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 7%. Цены выросли в 46 городах из 56 попавших в выборку, в остальных цена либо снизилась на 2–5%, либо «показала околонулевую динамику». Наиболее заметное снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону (-5%). Сильнее всего (более чем на 10%) выросли цены в Перми, Хабаровске и Владивостоке.

Основным фактором роста цен на жилье стал настрой населения на покупку недвижимости, считает ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин.

— Рынок очень чувствителен к потребительским ожиданиям на фоне удешевления рубля, роста ипотечных ставок и изменения законодательства в сфере долевого строительства. Повторилась ситуация 2014 года, когда все ждали кризиса и пытались спасти свои деньги через вложения в недвижимость, — отметил эксперт.

В этом году общий рост цен на новостройки продолжится, если правительство сохранит жесткий курс на отказ от традиционной схемы долевого строительства. На вторичном рынке, скорее всего, утвердится нулевая динамика, прогнозирует Александр Пыпин.

При дешевой ипотеке даже изменение законодательства не повлечет серьезного оттока покупателей с рынка, подчеркнул управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин. Но пока наблюдается обратная ситуация: ипотека дорожает, а вслед за ней растут и цены.

Светлана ВОЛОХИНА