19.02.2019 10:40 956

Исполняющий обязанности главы банка «Восточный» Александр Нестеренко попросил всех «линейных руководителей» банка поработать в субботу в операционных залах «для максимально качественной работы с вкладчиками». Это обращение содержится в письме к сотрудникам, подписанном Нестеренко, которое есть в распоряжении Forbes. Это сообщение было разослано в пятницу, 15 февраля, после ареста четырех сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok, включая главу и основателя фонда Майкла Калви. Baring Vostok принадлежат 52,48% голосующих акций банка «Восточный».

В своем письме Александр Нестеренко говорит, что кредитная организация всячески способствует ходу следствия. «На операционную деятельность банка случившиеся события не оказывают прямого влияния. Банк продолжает функционировать в прежнем режиме, развивая свой бизнес. Я прошу каждого из вас продолжать добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь интересами банка», — говорится в обращении к сотрудникам. Нестеренко также поблагодарил работников за профессионализм и выразил уверенность в том, что банк пройдет без потерь «этот турбулентный период».

На 1 января 2019 года объем средств граждан и компаний (депозиты и счета) в банке «Восточный» составили почти 190 млрд рублей, говорит младший вице-президент, аналитик Moody's Петр Паклин. На физлиц из этой суммы приходится подавляющее большинство — 166,8 млрд рублей.

По оценкам Moody's, объем ликвидных активов в банке — тех, которые можно быстро продать, чтобы расплатиться с вкладчиками в случае оттока — составляет около 21% от всех активов, или 53 млрд рублей. К таковым агентство причисляет наличные, средства в банках и ценные бумаги, не заложенные по репо. Ценные бумаги в основном представлены ОФЗ.

15 февраля глава и основатель Baring Vostok Майкл Калви был задержан в Москве правоохранительными органами. С ним были арестованы трое сотрудников фонда — партнер Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

По версии следствия, Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро», у которого были кредиты от банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей, оформил возврат долга через отступные в виде 59,5% акций головной компании коллектора — International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). В обмен на эти акции банк отказался от требований к «Первому коллекторскому бюро». Во время сделки бумаги были оценены в 3 млрд рублей, но в материалах следствия содержится оценка в 600 000 рублей.

Forbes ожидает комментарий от пресс-службы банка.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

