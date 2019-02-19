19.02.2019 10:50 406

Как стало известно "Ъ", Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены.

Адвокат Дмитрий Богатырев, представляющий интересы Константина Шишкина, подтвердил "Ъ", что Генпрокуратура приняла решение по резонансному делу. Однако, как отметил защитник бывшего гендиректора ЭСИХ, пока он не видел постановление надзорного ведомства, поэтому не знает, на чем оно было основано. При этом господин Богатырев отметил, что действия Генпрокуратуры его «чрезвычайно удивили». Между тем, по данным источников "Ъ", 31 января решение Генпрокуратуры было направлено в СД МВД.

Следственный департамент на протяжении трех лет вел это расследование, пока 28 декабря прошлого года не прекратил его за отсутствием состава преступления. Причем во многом постановление, подписанное заместителем начальника департамента Александром Краковским, было основано на решении Мосгорсуда, который отменил в 2018 году ранее вынесенный приговор Константину Шишкину (Замоскворецкий райсуд назначил ему четыре года заключения), посчитав, что следствие не предоставило убедительных доказательств преступной деятельности экс-гендиректора ЭСИХ.

Следует отметить, что фактически оправданный Константин Шишкин, по мнению следствия, был лишь исполнителем преступной схемы по хищению кредитных средств (ст. 159.1 УК РФ). К тому же он пробыл в должности гендиректора холдинга всего полгода, во время которых все взятые кредиты погашались. Выступая с последним словом, Константин Шишкин, обращаясь к суду, сказал, что преступления не было, «произошел спор между влиятельными людьми, а меня накрыло его взрывной волной».

При этом второй фигурант расследования — сын совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях.

Как ранее неоднократно сообщал "Ъ" , уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 млрд руб. Однако затем в деле появился и эпизод, связанный с хищением денег у «дочки» государственного ВЭБа банка «Глобэкс», после чего сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Оба кредита выдавались в 2013 году, когда ЭСИХ являлся ведущим в стране строителем магистральных подстанций и линий электропередачи. Крупнейшим заказчиком холдинга выступала государственная ФСК ЕЭС, а кредитные средства заемщик планировал потратить на разработку подстанции «Белобережская» в Брянской области и пополнение оборотных средств. Подстанция так не была построена, а деньги, по версии следствия, ушли на другие проекты. С их помощью, считали в СД, были погашены долги хоккейного клуба «Атлант» из подмосковных Мытищ, принадлежащего Зингаревичу-младшему. В 2017 году холдинг ЭСИХ был признан банкротом.

Стоит отметить, что к концу расследования Зингаревичу-старшему после длительных переговоров удалось заключить мировое соглашение с банками-кредиторами, предусматривающее реструктуризацию долгов компании его сына.

Владислав ТРИФОНОВ