19.02.2019 11:30 388

Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту Росгосстраха (РГС) Сергею Хачатурову. Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег. Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб.

О том, что следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля. Отметим, что господин Хачатуров проведет в итоге в СИЗО на этапе предварительного следствия ровно год, а это предельный срок содержания под стражей. При этом в соответствии с нормами УПК бизнесмену и его предполагаемой сообщнице ФСБ должна предъявить обвинение в окончательной редакции самое позднее через месяц.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Интересно, что при этом сама фабула уголовного дела не менялась, но одни и те же факты следствие квалифицировало по-разному.

Как не раз рассказывал "Ъ" , версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.

Мнения следствия и защиты господина Хачатурова об этой сделке диаметрально расходятся. ФСБ считает, что акции были похищены. Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора. Мало того, господин Хачатуров, продав акции через биржу за 6,1 млрд руб., заплатил в казну соответствующий налог на сумму более 1 млрд руб.

По мнению адвоката Алексея Мельникова, защищающего Сергея Хачатурова, обновление обвинения можно объяснить только тем, что следствие таким образом оказывает давление на обвиняемых. «Следствие идет более десяти месяцев, а ответов на обязательные для передачи дела в суд вопросы как не было, так и нет,— считает адвокат.— Следствие пытается игнорировать имеющееся в деле письменное соглашение, регулирующее сделку с акциями. При этом нет ответа на вопрос, кого же Сергей Хачатуров обманул, если никто из участников сделки об обмане не заявляет. При этом давление на моего подзащитного следствию по-прежнему нужно оказывать, поскольку оно, не имея доказательств совершения преступления, вынуждено рассчитывать только на самооговор обвиняемых. Добавление 174-й статьи не делает основное обвинение более обоснованным. По мнению следствия, господин Хачатуров отмывал средства, полученные от законной биржевой сделки с его собственным имуществом, с которой он к тому же заплатил более миллиарда рублей налога. Обвиняя собственника в том, что он распоряжался своим имуществом, следствие, по сути, пытается отменить закрепленный в Конституции России институт частной собственности».

Александр ИГОРЕВ