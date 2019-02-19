Рубль ушел в плюс с оглядкой на нефть и налоги

19.02.2019 11:00 358

Рубль показывает небольшой рост во вторник утром, и на его стороне играет дорогая нефть, а также фактор налогового периода и снижение в последние дни накала санкционной тематики.

"Мы полагаем, что экспортеры увеличат свое предложение валюты в ближайшие дни в преддверии уплаты налогов 25 февраля и 28 февраля", — считает Максим Коровин из ВТБ Капитал.

От более существенного укрепления рубль могут удерживать покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, а также текущая умеренно-негативная динамика у ряда валют ЕМ-сегмента форекса.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 66,15, и рубль дорожает на 15 копеек.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" сейчас вблизи отметки 74,77, и здесь рубль дорожает на 25 копеек.

Нефть марки Brent остается недалеко трехмесячных максимумов, и сейчас баррель оценивается в $66,50.

На форексе доллар США незначительно дорожает против евро и корзины из шести валют, котировки вблизи отметок $1,13 и 96,93 соответственно. В фокусе внимания форекса — начинающийся сегодня очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем и завтрашняя публикация протоколов январского заседания ФРС.

Пик налогового периода приходится на 25 февраля, когда будут уплачиваться акцизы, НДС и важный для экспортеров НДПИ, а 28 февраля пройдет уплата налога на прибыль.

"На рынке, вероятно, будет наблюдаться консолидация в ожидании новостей по санкционной тематике и прогресса в торговых переговорах США и КНР", — полагает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ