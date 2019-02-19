19.02.2019 15:30 313

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества девяти контролировавших АКБ «Региональный банк развития» (РБР) лиц на сумму 2,05 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж посчитал, что доводы, приведенные АСВ, носят предположительный характер, не подтверждены соответствующими доказательствами. В материалах дела отсутствуют данные об имущественном положении ответчиков, а также не указано, на какое конкретно имущество конкурсный управляющий просит наложить арест, отметил суд.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в размере 2,05 миллиарда рублей.

В результате проверки обстоятельств банкротства РБР было установлено, что ухудшение финансового положения организации произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по замещению его ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц.

Также были выявлены случаи реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях. По информации АСВ, руководителями банка не были предприняты предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства РБР.

Кроме того, руководителями банка не исполнена надлежащим образом обязанность по передаче его документации временной администрации и в дальнейшем АСВ, в результате чего затруднено осуществление процедуры конкурсного производства в связи с невозможностью реализации части имущественных прав РБР. Указанные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 22 декабря 2015 года признал РБР банкротом.