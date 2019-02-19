19.02.2019 17:30 310

Более 6 млрд долларов составил предполагаемый ущерб от санкций, введенных в отношении России, посчитало Минэкономразвития.

Сильнее всего пострадали металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность. Всего санкции в отношении России за последние четыре года ввели 62 страны. В общей сложности — 159 ограничительных мер.Тройка лидеров по размеру нанесенного России экономического ущерба выглядит так: на первом месте Евросоюз, затем идут США, третье место за Украиной.Как это удалось подсчитать? Насколько объективны эти подсчеты? Вот что говорит советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов

Сергей Хестанов

советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»

«С высокой точностью оценить эффективность санкций, эффективность каких-то ограничительных мер на практике очень сложно. Тем более сложно, когда процесс длится долго, взаимодействующие страны приспосабливаются к этим изменениям, перестраивают свои товарно-денежные потоки, стратегию своих предприятий. Поэтому к любым цифровым оценкам воздействия санкций нужно относиться очень осторожно. Они могут очень сильно разойтись с реальностью. Поэтому, с одной стороны, на обывательском уровне любые попытки оценить воздействие санкций любопытны, с другой стороны, большого практического смысла в этих действиях нет. Некоторый смысл в этом все-таки есть. Первое — это анализ сценария, там рассчитывают, обкатывают и так далее. Во-вторых, обсуждение подобных тем достаточно популярно, привлекает внимание и аудиторию. Мне кажется, что сейчас есть много гораздо более важных задач».

Методика подсчета ущерба от Минэкономразвития непрозрачна, но конечная цифра экономического ущерба вполне реалистична, считает старший аналитик финансовой группы БКС Сергей Суверов.

— Принципы оценки базируются на двух фактах: во-первых, это упущенная выгода от недопоставок из-за квоты, во-вторых, это прямые потери от таможенных пошлин. Наверное, эта цифра примерно близка к справедливой. Но нужно отметить, что российские производители уже научились работать в таких сложных условиях. Например, металлурги заменяют сейчас частично европейский рынок другими рынками сбыта, в частности, увеличивают поставки на Ближний Восток, а также в Латинскую Америку, и также увеличивают поставки внутри России.

— Если говорить о том, что Украина как-то выделена, это из области реальных угроз или политического фона?

— Я думаю, что это, скорее, политический фактор. Конечно, отношения России с Украиной были всегда достаточно тесными, но нельзя сказать, что Украина — ключевой рынок сбыта для российских экспортеров, потому что основными торговыми партнерами России являются ЕС и Китай, Украина выделена больше в силу политического значения.

Вместе с тем, как отмечают в Минэкономразвития, удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 млн долларов в год.