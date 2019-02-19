19.02.2019 12:30 382

Россияне все больше жалуются на банки и микрофинансовые организации: их не устраивают навязывание услуг и процедура взыскания долгов. Почему нужны ипотечные каникулы и как разрушить веру россиян в пирамиды, в интервью «Газете.Ru» рассказал Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

— Почему растет количество жалоб на банки и МФО?

— Количество жалоб растет (в частности, по банкам — на 6,6%, а по МФО — на 32,8%), однако нужно учитывать, что это происходит на фоне опережающего роста рынка. Если взять данные по темпам прироста кредитования, то в прошлом году рынок потребкредитования вырос на 22,8%, а микрофинансирования — на 33%.

При этом достаточно много жалоб на невозможность обслуживать долг, навязывание услуги, а также взыскание просроченной задолженности. Например, на невозможность обслуживать долги жалуются ипотечные заемщики. В прошлом году количество таких жалоб превысило половину от общего количества жалоб по ипотеке. Именно поэтому так нужна инициатива об ипотечных каникулах.

У людей сейчас нет передышки, и, несмотря на снижение ставки по ипотеке, они относятся к жилищным кредитам как к «ярму», в которое влезаешь в крайнем случае.

— Если человека перевели на неполную занятость, то ему тоже нужны полноценные ипотечные каникулы?

— Снижение платежа возможно на усмотрение заемщика, в зависимости от того, насколько упал его доход. Если доход снизился на 30% или на 50% — например, перевели человека на неполный рабочий день, то ему не обязательно нужны именно каникулы. Возможно, ему больше подойдет снижение платежа на соответствующие 50% с увеличением срока выплат. Если человек потерял работу или месяц сидит на больничном и понимает, что еще три просидит, то может быть, стоит получить полноценные ипотечные каникулы.

Предлагая ипотечные каникулы для заемщиков, мы исходим из того, что средний срок поиска работы составляет как раз от 5 до 7 месяцев, поэтому нами был предусмотрен шестимесячный интервал, в течение которого человек может воспользоваться этими каникулами или рассрочкой платежа.

В целом мы бы хотели, чтобы законопроект об ипотечных каникулах был рассмотрен и принят максимально быстро, потому что мы обсуждаем его с рынком уже полгода.

— На что еще жалуются россияне?

— Много жалоб сообщают о том, что компании не соблюдают ограничения по предельному размеру долга (долговая нагрузка по краткосрочным кредитам или займам с 28 января 2019 года не может превысить сам долг более чем в 2,5 раза, включая все штрафы, пени и дополнительные платежи — «Газета.Ru»). В этом году мы включили в приоритеты превентивного поведенческого надзора анализ того, как соблюдается это требование. И за это мы будем жестко наказывать. Уже есть несколько прецедентов выведения из реестра МФО за неустранимые нарушения в области поведенческого надзора, растет число банков, оштрафованных за нарушения в этой сфере.

Что касается процедуры взыскания долга, то также в январе вступило подготовленное по нашей инициативе ограничение, которое запрещает передавать долг нерегулируемым компаниям, то есть тем, которые не находятся под надзором Банка России (банки, МФО, КПК) или Федеральной службы судебных приставов (коллекторские агенства).

Ранее нередко практиковалась такая схема: кредитор выдал кредит или заем, потом долг несколько раз перепродавался, и эта цепочка приводила к тому, что человеку звонило и угрожало неизвестное лицо, которое почти невозможно найти.

Теперь за подобную передачу задолженности будет наказан кредитор. А кроме того, законодательные изменения отныне лишают нелегального кредитора возможности взыскивать долг через суд — суд встанет на сторону заемщика.

— По статистике ЦБ, за последний год серьезно снизилось количество жалоб на страховщиков. Неужели страховые компании изменили методы работы?

— 2018-й стал первым годом, когда общее число жалоб и обращений граждан регулятору снизилось на 2,3% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, за счет снижения жалоб в страховом сегменте — почти на 40%. В прошлом году мы получили более 250 тысяч жалоб и обращений, и в целом, в предыдущие четыре года статистика по жалобам всегда показывала рост.

— За счет чего снизились жалобы на страховые компании?

— Снижение жалоб произошло по трем направлениям, где ранее шел основой рост. Во-первых, снизилось количество жалоб на отказ в продаже или навязывание дополнительных услуг при оформлении полиса ОСАГО (более чем на 70%). В определенной степени эту проблему снял электронный полис и система «Единый агент» (система гарантирования продаж ОСАГО). Во-вторых, заметно меньше стали жаловаться на саму систему электронного полиса: на первом этапе внедрения системы было много проблем технического свойства, так что невозможно было даже дойти до этапа «купить полис». Количество жалоб на Е-полис снизилось почти на 63% по сравнению с 2017 годом.

Третий драйвер снижения — КБМ (коэффициент бонус-малус, скидка за безаварийную езду). Еще не так давно многие водители вообще не знали о существовании такого коэффициента, а ведь он позволяет снизить стоимость ОСАГО, если водители аккуратно ездят. Нечистые на руку работники страховщиков, в том числе их агенты, пользовались незнанием людей и нередко сознательно устанавливали худшее для человека значение КБМ. Этому во многом способствовала «грязная база» — разночтения в данных, поступивших от разных страховщиков. Сейчас можно восстановить правильное значение КБМ в течение 2-3 дней.

Однако снижение жалоб на страховщиков вовсе не означает, что все здесь прекрасно.

И проблема ОСАГО кардинально пока не решена (поэтому нужна реформа рынка), и на новые виды услуг активно жалуются — например, на мисселинг (навязывание не того продукта — «Газета.Ru») при продаже полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

— У ЦБ есть замеры, сколько может быть обманщиков среди россиян?

— В России такие опросы не проводились. Но в Германии, например, почти четверть опрощенных заявляли, что обмануть страховую компанию и получить за ее счет выплату — это нормально. Это был, замечу, анонимный опрос. Поэтому рынок постепенно двигается в сторону внедрения системы автоматического отслеживания положения. При оформлении еврпротокола, который позволяет оформлять ДТП без присутствия полиции, геолокация минимизирует риск обмана, когда водители въехали, например, в дерево, а потом сделали вид, что врезались друг в друга.

ЦБ собирается блокировать сайты



— В 2019 году увеличивается налоговая нагрузка на граждан и растет инфляция. Какие новеллы по облегчению кредитного бремени ждать россиянам от ЦБ?

— Главная наша новелла — это контроль соотношения доходов и расходов при заключении кредитных договоров, PTI (предельная долговая нагрузка). Эта норма будет постепенно вводиться с 1 октября этого года, и для кредитора будет очень важно не допустить, чтобы долговая нагрузка заемщика превысила предельный рекомендуемый уровень. Причем это, как и ипотечные каникулы, будет на пользу также и самим банкам и МФО: если кредиторы не обращают внимания на уже существующую долговую нагрузку человека и его финансовое положение, то по сути сами себе роют яму, поскольку в момент наступления любых неблагоприятных событий начнется кризис неплатежей. Мы получаем и от граждан жалобы, где люди нам пишут: «Накажите банк или МФО за то, что плохо оценил мое финансовое положение и выдал кредит».

— Недавно ЦБ опубликовал статистику по росту выявленных финансовых пирамид. Не могли бы вы прокомментировать, почему, несмотря на все выявленные случаи, россияне продолжают вкладывать в пирамиды?

— Это многофакторная история, и причин тут несколько. Например, мы проводили пару лет назад специальное исследования с ФОМ «Профили финансового поведения граждан».

Согласно ему, примерно четверть взрослого населения считает пирамиды допустимым способом рискованных инвестиций. То есть люди уже разобрались, как это работает, и сделали вывод, что если войти и выйти первым, то можно на этом заработать.

При этом значительная часть населения, вкладываясь в финансовые пирамиды, не понимает до конца, какое соотношения у риска и доходности, и что чем выше заявленная доходность, тем выше риск. Многие вполне серьезно все еще верят в то, что компания, которая обещает им 50% годовых, сможет их выплатить, потому что она вкладывает эти деньги в какие-то очень доходные инструменты, а банки просто жадничают и платят на депозиты всего 6-8%, потому что они забирают деньги себе. У пирамид будет подпитка, пока люди не поймут, что если объявленная компанией доходность существенно выше инфляции, то это сопряжено с огромным риском и, зачастую, с мошенничеством.

Еще одна история — это мимикрия пирамид. Мошенники очень быстро учатся, они постоянно перестраивают свои бизнес модели, все время маскируют пирамиду подо что-то новое.

Любая новая технологическая история, любой новый финансовый инструмент тут же вызывает хайп подделок пирамидального типа.

Например, начался хайп с криптой и ICO, и тут же появилось множество предложений в этой сфере, очень похожих на пирамиды. Я не могу гарантировать, что все они пирамиды, но под признаки пирамид они вполне подходят. Например, если вы введете в поисковом сервисе запрос «как выгодно и безопасно разместить деньги», то он вам тут же он выдаст топ-10 сомнительных для потребителя объектов для инвестиций. Причем все это преподносится под соусом безопасного и надежного вложения средств. Поэтому человек однозначно должен проявлять собственную осмотрительность и повышать свою финансовую грамотность. Наша задача как регулятора состоит в том, чтобы как можно быстрее выявлять пирамиды и способствовать их закрытию.

— Разве это не задача правоохранителей?

— Поскольку это уголовное преступление, то большая часть полномочий, очевидно, есть у правоохранительных органов , и мы их всегда информируем обо всех организациях, в которых мы видим признаки пирамид. Но и у нас есть инструментарии, связанные с блокировкой сайтов таких пирамид. Потому что сейчас подавляющее большинство пирамид, за редким исключением, распространяются через интернет. Эффективность рекламы вложений в пирамиды по сарафанному радио сегодня гораздо ниже, и мошенники это понимают. Так, как это было 10-15 лет назад, эта индустрия уже не работает.

Пока что у Банка России нет права на досудебную блокировку сайтов, хотя в рамках соответствующих соглашений с ведомствами работа такая ведется, и мы активно блокируем фишинг. Когда будет принят закон, который наделит нас таким правом, тогда существенно сократится время на то, чтобы заблокировать сайт, где есть все признаки пирамиды.

— Нет ли опасности, что ЦБ не те сайты заблокирует?

— Всегда есть риск, что, борясь с чем-то плохим, люди где-то могут допустить ошибку. Но, риск этой ошибки, как правило, намного ниже того ущерба, который деятельность пирамид приносит обществу и конкретным людям. Ведь почти 75% людей туда попадают все-таки случайно. Но здесь есть и еще один очень важный вывод: если пирамиды закрывать быстро, то люди, которые входят туда первыми, не будут успевать выходить. Это значит, что разрушится вера в то, что на пирамидах можно зарабатывать как на рискованных инвестициях.

Наталия ЕРЕМИНА

