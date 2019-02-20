20.02.2019 08:50 479

Самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья. А меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии.

В столице за прошлый год было выдано 88 тысяч ипотечных кредитов. А в Ингушетии в 452 раза меньше — всего 195 кредитов, свидетельствует исследование FinExpertiza (есть в "Российской газете").

Также в число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Среди аутсайдеров по числу кредитов числятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Чеченская Республика. Кстати, среди регионов с наименьшим интересом к ипотечному кредитованию много территорий, в которых люди предпочитают жить в частных домах, поэтому покупка квартиры их просто не интересует.

Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35 процентов (с 1,08 до 1,47 миллиона). А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49 процентов, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей против 2,021 триллиона годом ранее. Самые большие кредиты вполне предсказуемо берут в Москве и Московской области — 4,4 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно.

Меньше всего денег на решение жилищного вопроса требуется жителям Республики Алтай (1,4 миллиона рублей), Челябинской области (1,4 миллиона рублей) и Алтайского края (1,4 миллиона рублей).

Также в число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Среди аутсайдеров по числу кредитов числятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Чеченская Республика. Кстати, среди регионов с наименьшим интересом к ипотечному кредитованию много территорий, в которых люди предпочитают жить в частных домах, поэтому покупка квартиры их просто не интересует.

Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35 процентов (с 1,08 до 1,47 миллиона). А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49 процентов, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей против 2,021 триллиона годом ранее. Самые большие кредиты вполне предсказуемо берут в Москве и Московской области — 4,4 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно.

Меньше всего денег на решение жилищного вопроса требуется жителям Республики Алтай (1,4 миллиона рублей), Челябинской области (1,4 миллиона рублей) и Алтайского края (1,4 миллиона рублей).

Надо отметить, что в регионах с самыми большими объемами и суммами ипотечных кредитов размер займов рос не так сильно: в Москве на 7,68 процента, в Московской области на 9,35 процента. Хотя увеличение сумм кредитов наблюдалось и тут. А вот регионов, в которых размер кредита снизился, в стране вообще нет.

Эксперты не раз отмечали, что снижение ставок позволило людям вести себя смелее на рынке недвижимости: покупать квартиры просторнее или дороже, в более престижных районах, с лучшей транспортной доступностью. В среднем снижение ставки на один процент делает ежемесячный платеж на тысячу рублей "легче". Эту выгоду заемщики и трансформируют в дополнительный комфорт или площадь.

Самая низкая ставка по ипотеке — в Ненецком автономном округе, 6,82 процента. За год она упала на 3,61 процента

По динамике жилищного кредитования лидерами стали Республика Крым и Севастополь. Количество ипотечных займов в Крыму выросло более чем в два раза, а объем выданных средств увеличился на рекордные 134 процента. Хорошую динамику показал и ипотечный рынок Севастополя, где количество выданных кредитов выросло на 92 процента, а объем на 113 процентов.

"Тот факт, что самая высокая динамика роста ипотечного рынка в минувшем году была отмечена в Крыму и Севастополе, заслуживает внимания еще и потому, что ставки по кредитам здесь самые высокие в стране — в среднем 10,3 процента", — отмечает президент сети FinExpertiza Нина Козлова. Главная причина быстрого роста ипотеки в этих регионах — низкий базовый уровень объемов ипотечного кредитования. Но есть и другие причины, говорит эксперт: "Драйверами роста рынка ипотеки также стали последовательно выстраиваемые взаимоотношения между застройщиками, покупателями и банками. Помогло и то, что россияне из других регионов охотно приобретали жилье на полуострове, как в качестве инвестиций, так и для личного проживания".

Третье место по росту ипотеки занимает Ненецкий АО, который находится в самом конце рейтинга по количеству выданных кредитов. Драйвером стали низкие ставки. Здесь кредит можно было получить под 6,82 процента. За год ставка упала на 3,61 процента. В остальных регионах в среднем она составляла 9,5 процента, а снижение за год было около одного процента.

Ирина ЖАНДАРОВА

