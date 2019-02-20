20.02.2019 09:00 387

АФК «Система» приобретает у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited, об этом говорится в сообщении мобильного оператора, поступившем в РБК. Сумма сделки составит 7,9 млрд руб. Таким образом, МТС полностью выйдет из капитала онлайн-ретейлера. Доля «Системы» после закрытия сделки (ожидается в начале марта текущего года) составит 19,3%.

Акции будут переданы АФК через Dega Retail Holding Limited, дочернюю компанию МТС.

МТС напоминает, что вошла в состав Ozon в 2014 году, купив 10,8% акций за 2,7 млрд руб., впоследствии доля была увеличена до 18,69% в результате нескольких сделок с миноритариями компании и участия в ряде раундов по увеличению уставного капитала ретейлера. По данным оператора, общий объем инвестиций в Ozon составил почти 6 млрд руб.

«Но текущая акционерная структура Ozon не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, что осложняет возможность значимой интеграции сервисов Ozon в экосистему МТС», — цитирует МТС вице-президента по стратегии и развитию компании Александра Горбунова.

В свою очередь АФК «Система» уточняет, что оплата покупки акций у МТС будет проводиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года, проценты будут начислены по рыночной ставке. Корпорация уточняет, что венчурному фонду Sistema_VC (входит в группу АФК, доля «Системы» в фонде — 80%) принадлежит еще 16,3% акций Ozon. Sistema_VC стала третьим крупнейшим акционером онлайн-ретейлера в декабре прошлого года, выкупив у акционеров 7% акций.

«Участие «Системы» в акционерном капитале Ozon для нас означает стратегическую ставку на эту быстро развивающуюся отрасль», — пояснил управляющий партнер АФК Алексей Катков.

Помимо МТС и «Системы», еще одним крупным акционером Ozon является инвестиционная компания Baring Vostok. Среди совладельцев также ru-Net Ltd, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck Ventures и Cisco. 14 февраля основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков в интервью РБК заявил, что «Система» и Baring Vostok намерены увеличить долю в Ozon.ru до 40% на каждого из инвесторов.

В 2018 году онлайн-ретейлер Ozon, основанный в 1998-м, занял 6-е место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes. Издание оценило Ozon в $369 млн.

Маргарита ДЕВЯТКИНА, Анна БАЛАШОВА