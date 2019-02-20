20.02.2019 09:20 462

Введение в России нового показателя качества жизни — минимального потребительского бюджета (МПБ) — обсуждает рабочая группа при министерстве труда. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Подтвердили информацию и в самом ведомстве. В отличие от прожиточного минимума, новый показатель будет отражать реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания. В перспективе МПБ может стать основой для расчета минимальной зарплаты.

Консультации о разработке методики исчисления МПБ предусмотрены генеральным соглашением между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2018–2020 годы, уточнили в аппарате Татьяны Голиковой. Там добавили, что рассмотрение конкретных законодательных инициатив возможно после того, как вопрос проработает группа при Минтруде. В министерстве отметили, что инициативу о расчете минимального потребительского бюджета выдвинула Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Она уже представлена рабочей группе, рассказал секретарь организации Олег Соколов.

— Минимальный потребительский бюджет учитывает стоимость набора продуктов, аренды жилья, услуг ЖКХ, расходы на образование и досуг. Сумма составляет около 39 тыс. рублей, — пояснил «Известиям» Олег Соколов.

Из существующих в России показателей МПБ близок к прожиточному минимуму, но есть и принципиальные отличия. Последний показатель равен стоимости потребительской корзины, которая складывается из цены минимального набора продуктов плюс 50% от набора продуктов на непродовольственные товары и 50% на услуги. То есть если минимум провизии на месяц стоит 5 тыс. руб., то на другие покупки россиянин тратит 2,5 тыс., а на услуги — еще 2,5 тыс., считают чиновники. В минимальном потребительском бюджете же учитывается более широкий ассортимент продуктов, а стоимость остальных товаров и услуг рассчитывается исходя из рыночной стоимости, а не доли от продовольственной части. Новый показатель подразумевает расходы на аренду жилья, образование, досуг. Кроме того, прожиточный минимум рассчитывается отдельно для детей, трудоспособных граждан и пенсионеров. МПБ же предлагается вычислять только для работающих.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал равным прожиточному минимуму в 11,28 тыс. рублей.

— Этот показатель крайне низок и не отвечает принципу достойной оплаты труда. МПБ же позволит оценить степень несоответствия, а в перспективе может стать основой для расчета МРОТ, — сказал Олег Соколов.

Уточним, речь идет о минимальной зарплате. Также в России существует МРОТ для исчисления налогов, сборов и штрафов, который сейчас составляет 100 рублей — об изменении этого показателя речь не идет.

— Прожиточный минимум обеспечивает лишь физиологическое выживание, его нынешний размер унизительно низок, — считает профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Оксана Петюкова. — В перспективной же социально-экономической политике с опорой на средний класс целесообразно использовать МПБ, размер которого может удовлетворить реальные потребности россиян.

— Сейчас у бизнеса нет резервов для того, чтобы поднять уровень минимальной зарплаты. Если бы она не облагалась налогами, МРОТ безболезненно можно было бы поднять, например, до 20 тыс. рублей, — считает вице-президент «Деловой России» Николай Остарков.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в прошлом году составляла 43,4 тыс. рублей. При этом за чертой бедности сегодня живут около 13% населения, или 19 млн человек. Согласно новым майским указам президента, к 2024 году правительство должно снизить уровень бедности вдвое.

Анна ИВУШКИНА

