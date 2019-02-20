20.02.2019 09:40 455

Реальные зарплаты выросли только на 0,2%.

Реальные располагаемы доходы россиян (доходы минус обязательные платежи, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года сократились на 1,3% по сравнению с прошлым январем, следует из опубликованной Росстатом статистики . Денежные доходы россиян на душу населения составили 24496 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в первый месяц 2019 года составила 41120 рублей — в номинальном выражении этот показатель продемонстрировал рост на 5,2% к январю 2018 года, однако в реальном — лишь на 0,2%.

Реальные располагаемые доходы россиян падают уже пять лет подряд. В 2018 году они сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты 5 000 рублей пенсионерам в январе 2017 года), в 2017 году — снизились на 1,2%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. При этом президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции говорил, что рост реальных располагаемых доходов по итогам 2018 года составит 0,5%. «Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%», — говорил в интервью пяти телеканалам премьер-министр Дмитрий Медведев в начале декабря прошлого года.

В конце декабря методику расчета реальных располагаемых доходов Росстатом критиковал первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. «Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно», — сетовал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»). При этом первый вице-премьер отмечал, что «реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно» (по итогам 2018 года этот показатель вырос на 6.8%).

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, по итогам 2019 года рост реальных располагаемых доходов составит 1%, реальных зарплат — 1,4%.