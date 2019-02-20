20.02.2019 09:50 558

Правительство в декабре 2018 года утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд руб., о чем сообщали кредитная организация и Минфин, но еще раньше правительство без объявления положило на депозит в Промсвязьбанке в десять раз большую сумму — 200 млрд руб. Это произошло в октябре, в обход обычных правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, выяснил РБК.

200 млрд руб. были размещены «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок», сообщила Счетная палата в аналитической записке об исполнении бюджета за 2018 год (документ есть у РБК). Но ведомство не назвало организацию, в которой был размещен депозит.

Это оказался Промсвязьбанк — опорный банк для гособоронзаказа, следует из правил размещения средств федерального бюджета на депозитах и оборотной ведомости Промсвязьбанка на 1 октября 2018 года и позднее (документ доступен на сайте ЦБ). В частности, ведомость показывает, что в октябре 2018 года банк привлек депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до одного года на сумму 200 млрд руб. и этот депозит находился в банке по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании «отдельного решения»

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился, что средства федерального бюджета могут размещаться на депозитах в Промсвязьбанке. В сентябре правительство изменило правила размещения бюджетных средств на депозитах, постановив, что средства могут быть размещены «на основании отдельного решения правительства <...> без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок» в банках, уполномоченных на обслуживание гособоронзаказа.

По состоянию на 1 октября 2017 года в число уполномоченных банков, обслуживающих гособоронзаказ, входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, банки «Россия» и «Санкт-Петербург», затем ЦБ перестал публиковать этот перечень. В марте 2018 года опорным банком по обслуживанию гособоронзаказа был назначен Промсвязьбанк.

В Счетной палате не смогли подтвердить или опровергнуть то, что Промсвязьбанк получил депозит правительства, пояснив, что информация такого рода — под грифом «для служебного пользования». В Промсвязьбанке отказались от комментариев, Минфин не ответил на запрос РБК.

Правительство и ЦБ последовательно закрывают информацию о Промсвязьбанке в том числе потому, что банк, вероятно, может стать мишенью американских санкций. Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков 19 февраля заявил ТАСС, что банк «постарался максимально минимизировать все [санкционные] риски».

Зачем нужен депозит

Привлечение депозита от Казначейства на 200 млрд руб., вероятно, обусловлено необходимостью сопровождения сделок гособоронзаказа, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина. В частности, в конце 2018 года Промсвязьбанк подписал кредитные соглашения с предприятиями ОПК на сумму порядка 130 млрд руб.

«Сейчас банк уже <...> принимает на сопровождение контракты по гособоронзаказу, принимает новые контракты, которые заводятся сразу на банк. Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу», — говорил 22 января Петр Фрадков.

Ранее Fitch Ratings отметило, что только за ноябрь прошлого года Промсвязьбанк увеличил портфель корпоративного кредитования на 57 млрд руб., или на 10%. Это самое сильное увеличение показателя среди российских банков. Промсвязьбанку должны передать свои оборонные кредиты другие российские банки, чтобы снизить для себя санкционные риски, — объем этих кредитов в начале 2018 года первый вице-премьер Антон Силуанов оценивал в 1 трлн руб.

Иван ТКАЧЕВ

При участии: Екатерина ЛИТОВА, Юлия СТАРОСТИНА