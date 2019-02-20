20.02.2019 10:20 427

Арест Майкла Калви уже дважды прокомментировал Алексей Кудрин. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и несколько иностранных торговых палат направили обращение Александру Бастрыкину. Они просят, чтобы для Калви изменили меру пресечения на домашний арест. И, конечно, звучит все больше голосов про инвестклимат, который может из-за этого дела пострадать. Хотя этот момент спорный.

Точку зрения высказал бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Он сравнил Россию с Америкой времен золотой лихорадки, где тоже было много рисков: индейцы, бандиты, эпидемии. Но все знали, что там можно было озолотиться, и именно тогда создавались крупнейшие американские состояния. Точно так же и в «стране возможностей» России, говорит Гололобов:

Дмитрий Гололобов

глава юридической компании Gololobov & partners

«Иностранцы в Россию идут охотно именно потому, что Россия — страна, где открыты достаточно большие возможности, которых на Западе сейчас нет. В России можно заработать десятки процентов, а не 3-4%, как на Западе. Стоит вопрос так: кого-то посадили, каких-то иностранных инвесторов, и все инвесторы уйдут из России. Это совершенно неправильно. Было достаточно много дел за последние лет 20, когда поднимался точно такой же шум: все уйдут из России, инвесторы все бросят, все продадут и разбегутся. Ничего подобного не происходило».

Одна только инвестиция в «Яндекс» принесла Baring Vostok огромные деньги. А были еще вложения в Ozon, «Тинькофф», «Вкусвилл». Все эти компании очень хорошо выросли и продолжают развиваться. Конечно, были и неудачные инвестиции. И если проводить параллели с золотой лихорадкой, то в России можно как много заработать, так и потерять все.

Самым неудачным проектом фонда стал банк «Восточный». Именно конфликт с партнером по бизнесу Артемом Аветисяном, по версии самого Майкла Калви, и стал причиной уголовного дела.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, который тоже заступился за американца, в интервью Business FM вспомнил, что когда-то и его «Абрау Дюрсо» вело переговоры с Baring Vostok. Но тогда инвесторы не поверили в шампанское.

Борис Титов

уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

«Мы вели переговоры с Baring Vostok, но тогда до сделки, до совместного инвестиционного проекта не дошло. Они отказались, но в результате, наверное, сейчас кусают локти, потому что мы за это время выросли раз в десять, наверное, по сравнению с тем состоянием. Поэтому иногда и у них бывают неправильные инвестиционные решения. Но, тем не менее, я считаю, что это самый успешный специализированный на России фонд. Они очень много подписывали инвесторов — и в Америке, и в Европе».

Еще один вопрос: пострадает ли деятельность самого фонда? Если все будет идти так, как сейчас, то в деле появится потерпевший, то есть банк. Если он подаст гражданский иск, суд может арестовать имущество Калви и других обвиняемых. Но могут ли попасть под арест активы фонда?

Яков Гаджиев

адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры»

«В рамках уголовного дела Майкл Калви и другие обвиняемые будут отвечать исключительно личным имуществом. Если их личного имущества и денежных средств, которые находятся у них на счетах, хватит для покрытия данной суммы ущерба, то на остальное имущество арест накладываться не будет».

Если же их имущества не хватит — а речь идет о сумме в 2,5 млрд — то тогда могут арестовать другие активы, в том числе и собственность фонда, то есть его пакеты в российских компаниях. Особых последствий, наверное, не будет, но все равно неприятно.

Как пишет РБК , в дело Калви может вмешаться и Центробанк: регулятор сядет за стол переговоров со всеми участниками конфликта в банке «Восточный». Причем встреча может пройти с участием Эльвиры Набиуллиной. Правда, не очень понятно, с кем и где она будет: руководство Baring Vostok сидит в «Матросской Тишине». Но точно одно: резонанс ширится. И такое ощущение, к делу Майкла Калви подключается все больше персон из высоких кабинетов.

ЦБ уже в среду, 20 февраля, планирует провести встречу на высоком уровне с акционерами банка «Восточный», в том числе с Baring Vostok, сообщил источник РИА Новости . А бизнес-омбудсмен Борис Титов намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность заключения под стражу фигурантов «дела Baring Vostok», в том числе Майкла Калви.

Михаил САФОНОВ

