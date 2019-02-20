20.02.2019 11:00 380

Рубль утром среды показывает небольшое снижение после существенного роста во вторник, по итогам которого он подорожал до уровней, предшествовавших ужесточению санкционной риторики США на прошлой неделе.

Против играют покупки валюты Центробанком и возможное локальное снижение активности экспортеров из-за не слишком привлекательного для них текущего рыночного курса доллара.

Тем не менее экспортным корпорациям все равно предстоит уплачивать на следующей неделе НДПИ и налог на прибыль, поэтому продажа валютной выручки еще может оказать поддержку рублю в ближайшее время.

По мнению Дмитрия Полевого из РФПИ, корпорациям, придерживавшим экспортную выручку с целью дождаться привлекательных для себя уровней валюты США, придется ее все равно продавать, но "в рынок", из-за чего есть шансы укрепления рубля, до 65,00-65,50 за доллар.

На стороне рубля остается по-прежнему дорогая нефть, а также снижение в последние дни накала санкционной тематики.

В фокусе внимания российского валютного рынка — сегодняшнее выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, запланированное на 12.00 МСК, три аукциона ОФЗ, а вечером, в 22.00 МСК, публикация протоколов январского заседания ФРС США.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,90, и рубль теряет 0,2 процента от уровней закрытия вторника, по итогам которого он подорожал на 0,8 процента.

Расчетами "сегодня" котировки доллар/рубль сейчас вблизи 65,89, тогда как официальный курс ЦБР на среду — 66,20.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.25 МСК была вблизи отметки 74,72, и здесь рубль также теряет 0,2 процента.

Нефть марки Brent продолжает торговаться дороже $66 за баррель, текущие котировки вблизи $66,40.

На форексе ситуация спокойная, изменения в большинстве валютных пар с начала дня незначительны, котировки евро/доллар сейчас вблизи отметки $1,1340, индекс доллара оценивается в 96,55.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ