Что думают самозанятые о предложении выплачивать им 140 тысяч за выход из тени?

20.02.2019 13:30 904

Сенатор Андрей Кутепов предложил выплачивать самозанятым разовую поддержку при легализации своего бизнеса — 140 тысяч рублей за выход из тени. В пример он привел Карелию, передает ТАСС, где выдают дотацию в размере около 200 тысяч рублей на развитие своего дела. Благодаря этому количество самозанятых в республике увеличилось почти на четверть, утверждает Кутепов.

Business FM спросила у самозанятых, готовы ли они при таких условиях выйти из тени.

Георгий

фотограф из Москвы

«Если бы была эта сумма или выше, наверное, да, эти деньги конкретно я бы мог потратить на улучшение оборудования, на улучшение качества тех услуг, которые предоставляю, действительно для выхода на новый уровень. Но людей, которые оперируют большим доходом, думаю, что это не сильно заинтересует, потому что на налогах они потеряют все-таки больше в долгосрочном промежутке».

Вот что говорит дизайнер интерьеров Ольга.

Ольга

дизайнер интерьеров

«Я как раз на этой неделе запланировала пойти в налоговую и все узнать про самозанятых, потому что для меня это очень актуально. ИП у меня не оформлено, и есть некоторые сложности, потому что прописана я в Смоленской области, а живу в Калужской. И буквально недели две назад узнала, что у нас могут быть самозанятые, я бы могла официально документы подавать своим клиентам, чтобы они были спокойны и заказывали у меня проекты. Я бы как раз на развитие пустила эти деньги».

Положительно отнесся к идее и Александр, который занимается репетиторством.

Александр

репетитор

«Да, я был бы готов. Я никогда не против жить по законам, платить налоги, а если еще и поддержка при этом государственная, то вообще замечательно. В моем случае сложно сказать, на что она может быть потрачена, потому что у меня, кроме меня самого, особо ничего не требуется».

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых с этого года начался в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка установлена в размере 4% для физлиц и 6% для ИП и юрлиц. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2 млн 400 тысяч рублей в год.

19 февраля первый вице-премьер Антон Силуанов поручил Минфину и ФНС представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых на все российские регионы уже с будущего года.