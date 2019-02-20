20.02.2019 17:30 460

Президент России Владимир Путин огласил в среду, 20 февраля, послание Федеральному собранию, в котором оценил положение дел в стране и определил задачи на перспективу. Forbes выделил основные темы послания Путина.

«Сбережение народа»

Ключевой задачей властей России Путин назвал «сбережение народа, а значит, всемерную поддержку семей». Он признал, что страна вошла в сложный демографический период, но выразил уверенность, что на рубеже 2023-2024 годов в Россия возобновится естественный рост населения.

Президент предложил, чтобы с 1 января 2020 года выплаты за первого и второго ребенка получали семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека (сейчас такие выплаты получают семьи с доходом в полтора прожиточных минимума на человек). Льготой смогут воспользоваться около 70% семей с одним-двумя детьми, отметил Путин. Глава государства огласил принцип: «Больше детей — меньше налогов». В частности, он предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми и полностью освободить от налогов земельные участки в 6 соток, принадлежащие многодетным семьям.

Для семей с детьми будут действовать особые меры поддержки в сфере ипотечного кредитования. Сегодня ставка для них 6%, все, что выше, субсидируется государством, но этой льготой воспользовались всего 4,5% семей, имеющих на нее право, отметил Путин. Дело в том, что льготная ипотека сегодня для них субсидируется 3-5 лет. И семьи не уверены, что смогут «потянуть» ипотеку позднее. Путин предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. По словам главы государства, программа может охватить 600 000 семей. Для этого потребуются дополнительные средства: 7,6 млрд рублей в 2019 году, 21,7 млрд рублей — в 2020 году, 30,6 млрд рублей — в 2021-м. «Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть», — отметил Путин.

Кроме того, семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 000 рублей для погашения ипотеки. «Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается около 900 000 рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», — подчеркнул Путин. Льгота должна заработать с 1 января 2019 года «задним числом». На это тоже потребуются дополнительные траты — 26,2. В 2019 году на эти цели потребуется дополнительных 26,2 млрд рублей, в 2020-м — 28,6 млрд рублей, а в 2021 году — 30,1 млрд рублей.

Эти и другие меры социальной поддержки населения, предложенные Путиным, обойдутся федеральному бюджету в 100-120 миллиардов рублей в год, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Ипотечные каникулы

Путин отметил, что правительству и ЦБ «нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже». При этом ипотечные льготы получат не только семьи с детьми, но и граждане, которые лишились дохода. «Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода», — заявил он.

По мнению президента, граждане получат возможность «сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее».

Глава государства отметил, что в жизни всякое может случиться — и потеря работы, и тяжелые болезни: «И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения».

Одновременно Путин призвал граждан, берущих ипотечные кредиты, к ответственному подходу к делу.

Бизнес под статьей

На фоне резонансного дела менеджеров Baring Vostok Путин затронул тему преследования бизнеса. «Нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — призвал Путин. Президент указал, что 45% дел, возбужденных против предпринимателей, не доходят до суда, а это значит, что эти дела заводились «кое-как, по непонятным соображениям».

Глава государства также отметил огрехи в правоприменительной практике, которые приводят к тому, что сотрудники одной компании только по факту совместной работы могут попасть под квалифицирующий признак «группы лиц, действующая по предварительному сговору», что влечет более строгую меру пресечения на этапе следствия, а затем и наказания. «Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает», — отметил Путин. Поводы продлевать содержание под стражей для фигурантов дел по «экономическим статьям» нужно ограничивать. Сейчас возможна ситуация, при которой предприниматель в СИЗО может месяцами не вызываться на допрос. «Ну как так: сидит человек за решеткой, а он в отпуск пошел», — возмутился Путин.

«Мощная финансовая подушка безопасности»

Во время выступления Путин поделился «приятной информацией». Российская экономика впервые в истории создала себе «мощную подушку безопасности»: резервы экономики превысили ее долги – как государственный, так и коммерческие. По словам Путина, перед властями стоит задача накопить, а затем потихоньку направлять эти средства в экономику, «не раскачивая макроэкономическую ситуацию».

«Мы начинаем это делать. Доходы от размещений начинают поступать в бюджет», — заверил он. По предварительной оценке ЦБ РФ, долг Российской Федерации на 1 января 2019 года составил $453 млрд. Размер же международных резервов, на 8 февраля, достиг $475 млрд.

Путин также назвал четыре приоритетных направления, по которым, на его взгляд, должна развиваться экономика страны. По его мнению, во-первых, нужно сделать акцент на опережающий рост производительности труда. Реализовать их, по мысли Путина, помогут новые технологии и возможности цифровизации. Президент также призвал развивать конкурентоспособные отрасли. И чтобы проконтролировать это процесс, президент поставил цель увеличить объемы несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Приоритетным Путин назвал и улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции. Президент призвал улучшать условия внутри страны, чтобы «никто не убегал» за границу. В качестве контрольного показателя для правительства он поставил цель увеличить рост объема инвестиций в 2020 году на 6-7%. Среди других важных направлений – снятие инфраструктурных ограничений для развития регионов и подготовка квалифицированных кадров, мощной научно-технологической базы. Впрочем, о подобных целях Путин говорил и раньше. В той или иной форме они содержатся в «майском указе», среди целей которого, например, ускорение технологического развития, рост производительности труда не ниже чем по 5% в год и увеличение объема экспорта в четыре раза.

В послании президент также обратился к правительству и ЦБ, попросив их обеспечить возвращение к целевым показателям инфляции.

«Сателлиты подхрюкивают»

Самым острым и обсуждаемым вопросом российско-американских отношений Владимир Путин назвал возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за, якобы, нарушений положений этого соглашения со стороны России. «Как они действуют на самом деле: сами все нарушают, а потом ищут оправдания, назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам «подхрюкивают» по этому вопросу», — заявил президент.

Путин указал, что США отрабатывают технологии наземных ракет средней и меньшей дальности. «У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас». «Мы будем вынуждены ... предусмотреть зеркальные и асимметричные действия», — предупредил Путин. По словам президента, России придется создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы «в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов». «Что важно и здесь много новизны: по своим тактико-техническим характеристикам, в том числе — по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать угрозам, направленным против России», — заверил Путин, пообещав «реализовать эти планы немедленно, как только угрозы станут реальными». Путин рассказал о нескольких перспективных образцах вооружений. Началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард», проводится цикл испытаний тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат», в декабре этого года все поставленные в войска лазерные установки «Пересвет» заступят на боевое дежурство, перечислил президент.

По его словам, будет продолжена работа по расширению районов базирования истребителей Миг-31 — носителей комплекса с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, проходят испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», а также подводного, неограниченной дальности, беспилотного аппарата «Посейдон». Весной этого года должна быть спущена на воду первая подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса. Путин также напомнил собравшимся о гиперзвуковой ракете «Циркон», способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение, рассказал президент, предусмотрено с морских носителей — подводных и надводных. «Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», — заключил глава государства.