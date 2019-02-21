21.02.2019 08:40 353

Основным инструментом снижения бедности в стране станет социальный контракт, объявил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. Заключая такое соглашение, гражданин или семья получают материальную помощь от государства при соблюдении определенных условий: устройстве на работу, переобучении на другую профессию или открытии собственного дела. Практика заключения таких контрактов уже действует в некоторых регионах. Их опыт показывает, что через год после заключения договора доходы повышаются в полтора раза, а из-за черты бедности выходит половина семей.

Проверенный контракт

В 2000 году за чертой бедности находились более 40 млн человек, обращаясь к Федеральному собранию, напомнил президент. Он поставил задачу сосредоточить внимание на борьбе с этим явлением.

— Причин для бедности на самом деле — не только в нашей стране, в мире вообще — очень много, но она всегда буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив, — сказал глава государства.

Относительно новая для россиян форма поддержки за пять лет должна охватить около 9 млн человек, подчеркнул Владимир Путин. Учитывая, что бедными считаются около 19 млн граждан, это позволит прийти к снижению показателя вдвое к 2024 году. Такой ориентир обозначен в последнем майском указе президента.

Практика заключения социальных контрактов уже существует в ряде регионов и продолжает распространяться, следует из доклада Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Так, в 2017-м помощь получили 65,4 тыс. семей (данные за прошлый год пока не подсчитаны). Регионы, в которых действует практика соцконтрактов, — Калужскую, Ульяновскую, Томскую, Вологодскую и Нижегородскую области и другие — Владимир Путин привел в пример.

Технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности. Таким людям региональные власти предлагают весомую материальную поддержку и программу социальной адаптации. В числе этих мероприятий поиск работы, профобучение и допобразование, помощь в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства, говорится в докладе Минтруда.

В большинстве случаев социальные контракты заключались с семьями с детьми, указано в документе. В среднем они получали единовременную выплату в размере 36,8 тыс. рублей, в ряде субъектов — например, в Сахалинской области — существенно больше (до 185 тыс. рублей). По окончании договора среднедушевой доход в семьях увеличился в среднем в полтора раза, а половина семей победила бедность.

Традиционные меры соцподдержки подобны рыбке, а социальный контракт — удочке из всем известной поговорки, считает член экспертного совета фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Леонид Поляков. По его мнению, при грамотном применении практика социальных контрактов в значительной степени поможет решить проблему бедности.

— Длительное пребывание на грани бедности серьезно меняет психику людей, привносит изрядную долю безысходности. Человек начинает думать, что изменить что-либо невозможно. Социальный контракт показывает ровно обратное: он дает стимул к развитию. С его помощью человек может повысить квалификацию, получить другую специальность или открыть свое дело и благодаря своему труду выбраться из бедности, — пояснил Леонид Поляков.

Блок семейной поддержки

Основную часть населения с достатком ниже среднего составляют семьи с детьми, следует из данных Росстата (23% из них являются бедными, среди многодетных семей за чертой живет 51%). Поэтому предложенные президентом меры по поддержке семей внесут значительный вклад в снижение уровня бедности.

Так, сейчас в течение полутора лет после рождения первого ребенка выплаты получают семьи, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов на человека. Владимир Путин предложил сделать следующий шаг и поднять планку до двух минимумов. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получат право на дополнительную помощь — до 78%, следует из презентации, которая была показана во время выступления Владимира Путина.

Также президент предложил государству погасить 450 тыс. рублей ипотечного кредита для многодетных семей. Если их сложить с материнским капиталом, который тоже можно отправлять на закрытие жилищного займа, получится более 900 тыс. рублей. Кроме того, Владимир Путин предложил субсидировать ставку по ипотеке сверх 6% для многодетных семей в течение всего периода выплаты, а не только первых трех лет.

Член экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко считает, что именно поддержка семей с детьми способна внести решающий вклад в снижение бедности в стране.

Мировая проблема

В рамках работы над президентским поручением по уменьшению уровня бедности вдвое Минтруд запустил пилотные проекты в восьми регионах (Кабардино-Балкария, Татарстан, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области).

Как ранее говорил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, ведомство планирует провести анализ причин ухудшения материального положения граждан и разработать универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности. Проекты продлятся до конца 2019 года, после чего этот опыт может быть распространен по всей стране.

Механизм социальных контрактов, о котором 20 февраля заявил Владимир Путин, действует в мире достаточно эффективно. Впрочем, есть и другие зарубежные практики. Например, финский эксперимент предполагает выплату безусловного базового дохода, когда гражданин получает фиксированную сумму от государства вне зависимости от того, работает он или нет. Весьма успешной считается бразильская программа «Голода нет», действующая с 2003 года. Доля людей, проживающих ниже международного стандарта бедности, сократилась с 21,3% в 2002 году до 6,3% в 2012-м. Программа предусматривает обеспечение продовольствием, развитие частного сельского хозяйства, поддержку проектов в сфере предпринимательства, а также семейные пособия на образование и вакцинацию детей.

Анна ИВУШКИНА, Виталий ВОЛОВАТОВ