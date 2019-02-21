21.02.2019 09:10 450

В четверг, 21 февраля, состоится заседание Госдумы, на котором депутаты планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях.

Инициатива готова к рассмотрению в первом чтении. Депутаты предлагают выработать механизм наследования страховых пенсий. Предполагается, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства. Либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам.

Поэтому депутаты и предлагают внести в закон о пенсиях норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. Для этого они предлагают установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости" — ежегодно утверждаемый правительством России возраст, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии. Авторы инициативы поясняют, что гарантированный период получения страховой пенсии по старости определяется по следующей формуле: ожидаемся продолжительность жизни в стране плюс 5 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться. В Пенсионном фонде России пока воздержались от комментариев по данной теме.

Предложение интересное, но труднореализуемое, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"В принципе наследование пенсионных накоплений широко распространено по всему миру. Однако у нас в стране действует распределительная солидарная пенсионная система, при которой все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая по факту не работает.

Соответственно, механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам", — отмечает Зубец.

Ольга ИГНАТОВА