21.02.2019 09:30 359

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2018 году перечислила в консолидированный бюджет России 21,3 триллиона рублей. Это на 23 процента, или на 4 триллиона рублей, больше, чем годом ранее. "Рост поступлений доходов позволил пересмотреть параметры бюджета в сторону увеличения на 2,5 триллиона рублей", — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии налоговой службы. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, прирост налоговых поступлений стал максимальным за последние пять лет.

По оценке ФНС, 20 процентов, или более 400 миллиардов рублей роста поступлений в консолидированный бюджет, пришлось на фактор налогового администрирования. "Налоговые поступления увеличиваются за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций", — сказал Михаил Мишустин.

Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. По итогам 2018 года поступило 6,4 триллиона рублей таких платежей. Это на 617 миллиардов рублей, или на 10,6 процента, больше прошлогодних показателей.

По словам Антона Силуанова, такой результат говорит о том, что решение о передаче администрирования страховых платежей налоговой службе было принято абсолютно правильно. Одновременно с ростом сборов количество выездных налоговых проверок снижается. В 2018 году оно сократилось на 30 процентов. "Охват организаций проверками составляет всего 0,18 процента — это две организации или индивидуальных предпринимателя из тысячи. Вместе с тем по результатам контрольно-аналитической работы в бюджет дополнительно поступило 80 миллиардов рублей без налоговых проверок. "Ключевой принцип в контрольной работе — начинать проверку только в тех случаях, когда аналитическая работа выявила схемы уклонения от уплаты налогов", — отметил Мишустин.

В 2018 году ФНС удалось не только не допустить роста задолженности по администрируемым платежам, но и сократить ее на 207 миллиардов рублей — до 1,9 триллиона. "Даже если вычесть предусмотренное законом разовое списание долгов, которые были признаны безнадежными, совокупная задолженность уменьшилась на 0,5 процента. Реального снижения долга удалось добиться впервые за пять лет", — констатировал Мишустин.

В этом году работа по сокращению задолженности продолжится. Служба приступила к созданию и внедрению системы комплексного управления и администрирования долгом (СКУАД), сообщил глава ФНС. Она максимально автоматизирует меры взыскания, что перераспределит специалистов с рутинных операций на противодействие схемам уклонения от уплаты налоговой задолженности.

Налоговые поступления растут за счет вовлечения в легальный оборот новых предпринимателей и хозяйственных операций

С 1 февраля фискальное ведомство запустило новую модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, которые обеспечивают 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, теперь сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики. "Такой подход позволит создавать "волновой эффект" в каждой отрасли, а также применять единую судебную практику по важным отраслевым вопросам", — пояснил Михаил Мишустин.

В 2019 году пройдет заключительный этап реформы контрольно-кассовой техники. По данным ФНС, до 1 июля на новый порядок работы должны перейти 3 миллиона налогоплательщиков мелкой торговли и сферы услуг, то есть тех, кто ранее получил отсрочку по применению ККТ.

Антон Силуанов не исключил, что переход на контрольно-кассовую технику для индивидуальных предпринимателей без наемных работников может быть продлен на один год.

"С учетом проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход прошу представить предложения о том, чтобы до тех пор, пока мы не установили на всей территории страны новый режим, перенести срок обязательного применения ККТ индивидуальными предпринимателями без наемных работников на год", — сказал первый вице-премьер. По данным ФНС, на новый порядок расчетов уже перешли 865 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых преимущественно в сфере торговли и общественного питания. Зарегистрировано 2,3 миллиона касс, что в два раза превышает дореформенный парк. В сутки пробивается 150 миллионов чеков на сумму 90 миллиардов рублей.

Доходы

Значительные темпы увеличения налоговых сборов были поддержаны высокой динамикой основных ненефтегазовых налогов.

Так, налог на прибыль в 2018 году обеспечил 4,1 триллиона рублей (+24,6 процента к предыдущему году), налог на добавленную стоимость — 3,6 триллиона рублей (+16,4 процента). Сборы НДФЛ достигли 3,7 триллиона рублей (+12,4 процента), имущественных налогов — 1,4 триллиона рублей (+11,7 процента), уточнил глава ФНС Михаил Мишустин.

Юлия КРИВОШАПКО

