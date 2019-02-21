21.02.2019 10:00 316

Систему tax free переведут в электронный формат. Такое поручение профильным ведомствам, Минфину и Федеральной таможенной службе дал министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости .

В тестовом режиме система tax free заработала в апреле 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключились магазины других городов, где проводился чемпионат мира по футболу. У электронного варианта tax free есть свои преимущества, говорит партнер «БДО Юникон» Елена Хромова.

Елена Хромова

партнер «БДО Юникон»

«Несмотря на то, что бумажный документ так или иначе выпускается, сейчас многие операции производятся в электронном виде. Конечно, это упрощает для покупателей, клиентов возможность использовать систему tax free и стимулирует покупки. Физически просто они сканируют штрихкод в документе, который непосредственно выпускается в магазине. И моментально, без каких-либо дополнительных оформлений все данные оказываются в системе возврата. Это сокращает время и стояние в очереди буквально в разы. Если раньше на это уходило какое-то количество минут, то сейчас это секунды. Для государства, естественно, это упрощает надзор, упрощает существенно систему учета этого налога, первоначальной оплаты и затем возврата, минимизирует возможность мошенничества».

Чтобы получить возврат НДС, иностранцу необходимо выполнить несколько условий: общая сумма покупок для получения выплаты должна превышать 10 тысяч рублей, при этом приобрести товары нужно за один день и в определенных магазинах, работающих по tax free.

Система была введена в России вместе с другими инициативами по развитию туризма. Однако у нее слишком много ограничений, и туристов такая возможность не привлекает, говорит руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Алексей Каневский

руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России»

«В основном системой tax free активно пользуются туристы из развивающихся стран, когда они находятся в странах, скажем, Западной Европы. Во-первых, там эффективное ценообразование, то есть сама по себе продукция любая по интересным ценам и в очень хорошем ассортименте находится в магазинах. Магазин, который продает вам продукцию, выдает параллельно документ, после чего вы можете получить возврат НДС, налога. В нашем случае, мне кажется, туристов это мало заинтересует. У нас продукция оценена в рублях. После таможенной очистки она сама по себе стоит здесь сильно непривлекательно в сравнении с европейскими странами, откуда туристы, собственно, и поедут. И второе: возврат НДС только через ряд номинированных магазинов. Сама система не такая простая, как в европейских странах, в данном случае. Точечно этим будут пользоваться, может быть, туристы из Юго-Восточной Азии, из Китая например. Но в малой степени, потому что такого рода туристы нацелены на приобретение сувениров, а они в основном малоинтересны для системы tax free».

Тем не менее в Федеральной налоговой службе заявили , что в России после запуска tax free покупатели оформили чеки более чем на 7,5 млрд рублей. Глава службы Михаил Мишустин отметил, что товарооборот предприятий розничной торговли после запуска tax free вырос на 25%. Всего за прошлый год по системе возврата НДС было оформлено 73 тысячи чеков.

Кстати, в послании Федеральному собранию Владимир Путин снова вернулся к теме туризма. Он предложил внедрить систему электронных виз и упростить визовые формальности для туристов.