21.02.2019 10:20 361

Тенденция к превращению российских интернет-компаний в экосистемы и консолидация отрасли привели к перестановкам в рейтинге Forbes.

В этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний Рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — «Яндекс», на втором — Mail.ru Group, на третьем — Avito (целиком рейтинг — в галерее в конце текста). Зато есть новички. В списке дебютировал недавно созданный холдинг TalentTech (16-е место), входящий в «Севергрупп». Он аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, самый главный из которых — онлайн-универcитет «Нетология-групп», занявший последнюю строчку в прошлогоднем рейтинге.

Благодаря сделке с МТС в сентябре 2018 года в ТОП-20 вошла виртуальная биржа труда YouDo с оценкой $88 млн (20-е место). И хотя четыре собеседника Forbes на венчурном рынке отметили, что телеком-компания дала большую премию за этот сервис, они допустили, что структура сделки компенсировала высокую оценку. Наконец, в рейтинг Forbes вернулась еще одна биржа труда, организованная по принципу Uber, — сервис «Профи.Ру», собравший под одним брендом несколько проектов Eruditor Group.

Активное развитие интернет-компаний в офлайне пошло на пользу их финансовым показателям. Онлайн-ретейлер Wildberries (4-е место), который за прошлый год увеличил число пунктов самовывоза с 1800 до 2799, сумел практически удвоить свою выручку и завоевать статус компании-единорога: его оценка превысила $1 млрд. Инвестиционная сделка с южноафриканским фондом Naspers значительно подняла стоимость Avito, которая стала третьей по капитализации интернет-компанией в России с оценкой около $3,85 млрд. Существенно подорожала и Ozon Group (5-е место) — при расчете ее стоимости учитывались прошлогодние инвестиции МТС, которая последовательно наращивала долю в онлайн-гипермаркете.

Некоторые компании ухудшили позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом или даже выбыли из него, несмотря на заявленный рост выручки. Это связано с изменением методологии исследования: в этом году Forbes в большей степени ориентировался на экспертизу венчурных фондов и консалтинговых компаний, работающих на российском рынке, а также мультипликаторы сделок, проходивших в России. Редакция стремилась вычислить цену покупателя, а не продавца, поэтому при прочих равных предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. В результате рейтинг Forbes покинули компании KupiVip Group и Mamba.

Как мы считали

Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компаниями, если цифры вызывали у редакции сомнения – они проверялись по открытым источникам либо вычислялись по итогам консультаций с аналитиками. В иных случаях вместо выручки приводится оценка, полученная путем опроса участников рынка. Мы брали компании, изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, у которых в структуре доходов более половины приходится на онлайн. Учитывались игроки, созданные в России либо оперирующие в основном на российском рынке. В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также игроков, преимущественно работающих в офлайне. Нет в нем и компаний из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга.

Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 28 января 2019 года. Все прочие цифры по стоимости — экспертная оценка Forbes. Для каждой компании оценки стоимости рассчитаны по мультипликаторам аналогов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов. Сервис Profi.Ru оценивался отдельно от Eruditor Group, поскольку та существует лишь в виде юридического лица и в структуре ее выручки на онлайн-биржу приходится наибольшая часть дохода. Благодарим за консультации экспертов McKinsey & Company, RB Partners, «Сколково — Венчурные инвестиции», iTech Capital, LETA Capital, ФРИИ, Runa Capital и Data Insight.

1. «Яндекс»

В 2018 году экосистема «Яндекса» пополнилась сервисами «Яндекс.Облако», «Яндекс.Диалоги», «Яндекс.Плюс» и «Яндекс.Драйв». В феврале 2018-го закрылась сделка по объединению «Яндекс.Такси» и Uber в России и пяти соседних странах. Доля «Яндекса» в новой компании стоимостью более $3,8 млрд составила 59,3%. Также «Яндекс» купил агрегатор скидок «Едадил» и 83,3% сервиса доставки продуктовых наборов «Партия еды».

Данил СЕДЛОВ, Forbes Staff, Елена ГАНЖУР, Forbes Staff, Андрей ЗЛОБИН, Forbes Staff, Варвара ПЕРЦОВА, Forbes Staff, Алексей СИВАШЕНКОВ, Forbes Staff, Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

