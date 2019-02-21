21.02.2019 10:30 294

Компания "Рэнтеко Инвестментс ЛТД" подала жалобу на определение суда о введении процедуры наблюдения в отношении ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания", входящего в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова, говорится в материалах Четвертого арбитражного апелляционного суда.

Жалоба компании, которая являлась акционером должника, будет рассмотрена 21 марта.

Арбитражный суд республики Саха 22 января по заявлению ООО "Кинг-95" ввел процедуру наблюдения в отношении Якутской топливно-энергетической компании. В производстве суда находится на рассмотрении заявление АО "Российский сельскохозяйственный банк" (Россельхозбанк) о банкротстве ПАО.

Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 30 марта 2019 года ареста в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере.

Этим же решением суд продлил арест в отношении третьего фигуранта дела экс-главы строительной компании "Интекс" Артура Максидова.

Таким образом, суд отклонил ходатайства адвокатов обвиняемых об избрании меры пресечения, не связанной с реальным лишением свободы. Так, суд не стал менять содержание в СИЗО на залог в размере 2,5 миллиарда рублей в отношении Зиявудина Магомедова.

По словам представительницы следствия, в ходе работы следственной группы МВД был выявлен факт хищения бюджетных средств в размере 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Кроме того, как рассказала в суде следователь, во Франции возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены совладельца группы компаний "Сумма" Ольги Магомедовой.

"Нам стало известно, что в Республике Франция компетентными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшей жены Зиявудина Магомедова Ольги, которая владеет во Франции несколькими ресторанами", — заявила представительница ведомства. По словам следователя, французское дело связано с уклонением от уплаты налогов, однако его детали не раскрываются.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Другому фигуранту дела экс-главе строительной компании "Интекс" Артуру Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 миллиарда рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.