21.02.2019 11:00 409

Рубль в четверг утром продолжил рост в преддверии пика уплаты налогов и с оглядкой на дорогую нефть, при этом на фоне ухода санкционной тематики в тень основным сдерживающим его укрепление фактором участники рынка называют сейчас покупку валюты Центробанком.

Экспортным корпорациям необходимо уплачивать на следующей неделе НДПИ и налог на прибыль, поэтому продажа валютной выручки будет оказывать поддержку рублю в ближайшее время.

Нефть марки Brent закрепилась выше отметки $67 за баррель, вблизи трехмесячных максимумов благодаря снижению добычи в рамках ОПЕК+ и санкциям США против Венесуэлы и Ирана.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,50, и рубль набирает 0,2 процента от уровней закрытия среды, чуть ранее отметившись на лучшем с 5 февраля значении, 65,46.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.35 МСК была вблизи отметки 74,27, и здесь рубль дорожает на четверть процента.

"В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары вблизи текущих уровней", — сказал Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Поддубский считает, что фундаментально потенциал для укрепления рубля пока еще сохраняется, а рост цен на нефть в последние дни только подтверждает его наличие.

Елена Кожухова из Велес Капитала предположила, что снижение пары доллар/рубль ниже уровня технической поддержки у 65,70 открывает дорогу к январским минимумам доллара вблизи отметки 65,17 рубля.

На форексе сейчас доллар показывает минимальные изменения в паре с евро ($1,1333) и в основном рост против сырьевых и развивающихся валют после неоднозначных протоколов январского заседания ФРС.

Американский центробанк заявил о намерениях "проявлять терпение" в отношении дальнейшего повышения процентных ставок, однако чиновники ФРС почти не дали указаний на то, как долго они намерены придерживаться "терпеливого" подхода к повышению ставок в США, что дало основания участникам форекса вновь делать ставки на однократное ужесточение политики Федрезерва в текущем году.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ