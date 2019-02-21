21.02.2019 13:30 909

Для Европы настало непростое время. В Италии — рецессия, а популистское правительство страны требует увеличения расходов. Во Франции движение «желтых жилетов» похоже на вторую, но замедленную версию Дня взятия Бастилии. А Германия, которая когда-то была мощным двигателем роста в Европе, неожиданно сдает позиции.

В этом году ситуация в Европе может, на мой взгляд, развиваться по одному из двух направлений. Первый путь — к более сильному объединению, второй — к энтропии и разобщению. И от того, какой вектор развития выберет Европа, будет зависеть и судьба единой европейской валюты.

Пути Европы

Во время предыдущего кризисного цикла была надежда, что кредиторы смогут когда-нибудь расплатиться с долгами, а банки при этом сохранят лицо. Тогда ЕЦБ печатал деньги, а процентные ставки были нулевыми или даже отрицательными. Сейчас такого компромиссного варианта уже нет.

Европа может продвинуться от разобщения к объединению, если европейская элита, наконец, увидит истинное положение дел и предпримет заблаговременные меры для работы с новыми вызовами. Это может привести к тому, что ЕС станет более сплоченным с точки зрения налогово-бюджетной политики. Это просто необходимо для того, чтобы «денежное основание» евро было полноценным и надежным. В таком случае правительства Италии, Испании и Португалии смогут финансировать самих себя с отрицательными ставками, которые доступны для основных экономик Евросоюза.

Однако возникает резонный вопрос, сможет ли группа стран, попавших в тупик из-за национальной политики популистского толка, все же сделать рывок, наладить совместную работу и создать возможности для укрепления солидарности и единства? Ответить на него весьма сложно.

Если же ЕС пойдет по пути распада, как будет выглядеть его дезинтеграция? Оставит ли Италия за собой право требовать обесценения своего долга, как она могла это делать, когда в ходу была итальянская лира до образования монетарного союза? Или же Германия осознает масштаб налогово-бюджетной щедрости, необходимой для того, чтобы паритет финансирования стал основой стабильности ЕС, а затем удалится с отвращением — возможно, с некоторыми другими ключевыми странами ЕС? Ответа на все эти вопросы пока нет.

Перспективы для экономики

Развитие негативной повестки в Европейском союзе приближается к пику со времен кризиса суверенного долга в 2010-2012 годы. Доходность государственных облигаций Италии может выглядеть хорошо некоторое время, если она все же поднимется примерно на 275 базисных пунктов выше соответствующего показателя Германии. Но 7 февраля ЕС резко снизил прогноз роста экономики Италии на 2019 год до 0,2% с предыдущего значения 1,2%. ВВП страны показал два квартала отрицательного роста в 2018 году.

Единственное, что, как нам кажется, может улучшить ситуацию в Италии — это кредитный импульс, но пока ЕС не предлагает ничего, что могло бы уменьшить масштаб проблем с балансом итальянских банков. Кроме того, Брюссель настаивает на том, чтобы план бюджета Италии оставался в четких рамках — это необходимо для обеспечения стабильности на рынках долговых инструментов. А популистское правительство Италии в ответ сильно критикует ЕС за лицемерие, указывая на то, что во Франции дефицит бюджета в процентах от ВВП намного больше, особенно после протестов «желтых жилетов».

Однако спасение Италии вряд ли поможет всему союзу. Рост экономик в Европе стремительно замедляется, что в последнее время связано с сильным падением активности в германской промышленности и невероятным спадом спроса на экспортируемые автомобили. Сейчас кажется, будто рост практически невозможен, если Европейский Центробанк не начнет печатать деньги (замедление совпадает с прекращением покупки активов ЕЦБ в течение 2018 года).

Если Европа хочет покончить с замешательством и продемонстрировать желание объединить усилия, чтобы вернуть ЕС былое величие, необходимо пустить в ход самое мощное оружие — масштабную рекапитализацию банков и, возможно, стимул в виде триллиона евро. Кто конкретно распространит такой посыл по ЕС или внедрит его в национальную политику стран — не имеет значения. Важно, чтобы это в принципе кто-то сделал.

Судьба евро

Если мы увидим чудо под названием «ЕС 2.0», то станем свидетелями и того, как евро возрождается словно феникс. Это вполне может произойти — европейская экономика, столько пережившая под давлением сторонников жесткой экономии и при недостаточной рекапитализации банков после кризисного периода 2008-2012 годов, сейчас больше других мировых экономик готова к скачку кредитования и бюджетных расходов. Есть проблеск надежды, что именно этот сценарий реализуется.

Если же евро, напротив, сильно упадет из-за того, что финансовые институты, управляющие мировыми резервами, потеряют веру в его жизнеспособность, инвесторы устремятся к покупке актива, призванного стать «промежуточным этапом» на пути к созданию немецкой валюты — будь то «частичный евро» (не для всех стран ЕС) или новая немецкая марка.

Вообще, если бы немцы использовали свою собственную валюту при текущих принципах внешнеторговой политики Германии, ее обменный курс был бы на 30-50% выше текущего курса евро по сравнению с корзиной других валют. Иными словами, если бы Германия действовала в одиночку и практиковала то, чему учит, она бы налетела на препятствие для своего роста гораздо быстрее, чем разгоняется автомобиль Tesla.

Стин ЯКОБСЕН, Forbes Contributor

