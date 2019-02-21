21.02.2019 15:30 368

Минтруд изменит схему социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах, сообщили в пресс-службе ведомства. Неработающие пенсионеры получат прибавку.

"Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, эти граждане должны получить прибавку", — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС .

В результате, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в этом году.

Ранее в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин указал на сложившуюся в 2019 году несправедливость при установлении доплат к пенсиям и потребовал ее устранить.

Сейчас социальные доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. В результате, социальная доплата уменьшается, если пенсии и меры соцподдержки растут.

Евгений ГАЙВА