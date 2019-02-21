21.02.2019 17:30 294

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ, которая занимается пенсионными накоплениями «молчунов», ухудшила результаты в прошлом году по сравнению с 2017 годом. Доходность от размещений пенсионных накоплений «молчунов» в 2018 году по расширенному портфелю ГУК составила 6,07%, по портфелю госбумаг — 8,65%. По итогам 2017 года , эти показатели были на уровне 8,59% и 11,09% соответственно. Инфляция за прошлый год, по данным ВЭБ.РФ, составила 4,3%, тогда как в 2017 году она была на рекордно низкой для России отметке — 2,5%.

Изменение результатов связано с направлением кривой доходности, что обусловлено особенностью риска портфеля, пояснил на брифинге 21 февраля вице-президент блока «Доверительное управление» ВЭБ.РФ Александр Попов. Одним из главных рисков для ГУК он назвал риск ликвидности. «Мы ориентируемся на обеспечение возврата средств по требованию учредителя без продажи активов», — говорит финансист. Такое обязательство возникает раз в год по итогам переходной кампании в марте, поэтому риск ликвидности для ГУК даже важнее, чем рыночный риск, подчеркнул Попов.

В этой связи ГУК сократила долю ОФЗ в портфеле: если в 2010 году она составляла 70%, то теперь — только 16%. Замещались эти вложения депозитами, объем которых только за последний год вырос с 21% до 27%. В результате произошла переоценка портфеля. «Мы продолжим сокращение доли ОФЗ, так наш основной риск — это риск ликвидности, и мы берем по возврату стрессовый сценарий», — отмечает Попов.

Говоря о дальнейшей работе на пенсионном рынке, ГУК пока не берет в расчет изменения, которые могут наступить в случае реформы — запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), поскольку законопроекта об ИПК все еще нет в публичном доступе, заявил зампред ВЭБ.РФ Сергей Лыков. Впрочем, у ГУК есть сценарий на тот случай, если дискуссия об ИПК перейдет из теоретической в практическую плоскость, добавил он.

Также у ВЭБ.РФ нет никакой определенности касательно приобретения лицензии НПФ. «Если будет такая необходимость, решение правительства или руководства ЦБ, мы будем создавать НПФ. Но никаких официальных документов нет. Мы должны готовиться к разным вариантам, но (тригером) для нас будет решение правительства», — прокомментировал Лыков.

Александр Попов отметил, что правительство рассматривает огромное количество вариантов, куда двигаться фининституту в сфере управления пенсионными деньгами, но пока от него не поступало никаких базовых предположений, от которых можно отталкиваться. «Мы готовы помочь правительству и ЦБ в любых начинаниях, но нам надо понимать, каковы эти начинания», — добавил Попов.

Согласно ежегодному обзору АНПФ за 2017 год и начало 2018 года, за период 2013-2017 годов ни один негосударственной пенсионный фонд не смог обогнать по доходности расширенный портфель ВЭБ, кроме НПФ «Согласие-ОПС». Доходность, которая начисляется непосредственно на счета клиентов, по расширенному портфелю ВЭБа составила 48,8%, а у фонда «Согласие-ОПС» — 49,37%.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

