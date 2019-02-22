22.02.2019 08:40 300

Небольшие банки с эффективной бизнес-моделью могут получить поддержку в конкуренции с крупными кредитными организациями. Федеральная антимонопольная служба считает необоснованными нынешние требования к размеру капитала банка и участию в нем государства при допуске к деньгам из федерального бюджета, заявили «Известиям» в службе. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что требования можно заменить кредитными рейтингами. Эксперты согласны: это более адекватная оценка надежности организации — ведь капитал можно «раздуть» искусственно, а в случае с рейтингами будет учитываться общее качество активов. В результате небольшие банки получат дополнительный доступ к «длинным» деньгам, что позволит им сделать условия для клиентов более привлекательными.

ФАС предложила исключить из законодательства требования к величине капиталов банков и участия в них государства, когда речь идет о допуске к выдаче гарантий, привлечению средств бюджета или размещению средств компаний на депозитах. Как пояснили «Известиям» в службе, предложения направлены в Минфин. В пресс-службе министерства сообщили «Известиям», что они находятся на межведомственном согласовании.

По словам Анатолия Аксакова, была проведена инвентаризация законов, в которых присутствуют требования к капиталу финансовых организаций или участию в них государства. В результате подготовлен законопроект, который предлагает заменить эти требования кредитными рейтингами. Документ уже готов, закончить по нему работу планируется в весеннюю сессию Госдумы, добавил Анатолий Аксаков.

Если говорить, к примеру, о доступе банков к размещению средств федерального бюджета, то сейчас основных требований два: капитал не менее 250 млрд рублей и наличие двух рейтингов от «Эксперт РА» и АКРА не ниже уровня А+, пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Аналогичным критерием может выступать участие Центробанка или государства в капитале кредитной организации, добавил эксперт.

По словам директора Банковского института НИУ ВШЭ, к небольшим кредитным организациям с эффективной бизнес-моделью можно отнести 25% действующих в стране банков. По данным ЦБ на 1 февраля этого года, в России действует 479 кредитных организаций. Четверть от них — это 120 банков.

Требования к минимальному размеру капитала в конечном счете всегда направлены на защиту прав кредиторов, считает руководитель практики реструктуризации и банкротства международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Акционеры не отвечают по долгам компании, поэтому наличие у нее собственного имущества должно покрыть деньги кредиторов хотя бы в минимальном объеме, добавил он.

Однако требование к капиталу как критерий отбора банков для работы с теми же госсредствами зарекомендовал себя как не достаточно эффективный. К примеру, в 2017 году банк «ФК Открытие», входивший в топ-10, отправился на санацию.

А вот правила по участию государства в капитале немного более специфичны, подчеркнул Дмитрий Константинов. По сути, они тоже появились как гарантия размещения государственных денег в надежных банках. Разумеется, государственные средства, зависшие в организации-банкроте, всегда — катастрофа, отметил эксперт. По мнению Дмитрия Константинова, этот критерий до сих пор работал эффективно — банкротства банков с госучастием пока не случалось.

Новация ФАС по исключению из законодательства обоих требований должна помочь банкам с эффективной бизнес-моделью конкурировать на рынке, считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Частные кредитные организации с небольшим капиталом могут быть так же надежны, как и банки с госучастием, считает он. Усиление конкуренции в конечном счете улучшает качество услуг для клиентов — имеющий доступ к большим деньгам банк может увеличить прибыль и направить ее на развитие своих сервисов или программ лояльности.

Смена требования по размеру капитала на рейтинг — это переход к более сложному аспекту, то есть к оценке вероятности дефолта, полагает Антон Покатович. Частные банки будут рассматриваться не с точки зрения накопленного ими капитала, а по общему качеству имеющихся активов. Учитывая, что уровень участия государства в российской финансовой системе высок, оно является акционером большинства кредитных организаций с большим капиталом. По мнению эксперта, отказ от подобных требований может хорошо сказаться на менее крупных игроках: они получат доступ к дополнительным источникам денег.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА, Татьяна ТЕРНОВСКАЯ