22.02.2019 09:10 276

Банк России запросил платежные системы о возможной величине снижения межбанковских комиссий (интерчейнджа) при оплате картой, а также о том, в каких отраслях это возможно сделать. Скорее всего, речь пойдет о социальных сегментах бизнеса — транспорте, здравоохранении, образовании.

О запросах ЦБ, направленных платежным системам на эту тему, рассказала "Ведомостям" директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова указала, что регулятор по-прежнему выступает против регулирования тарифов за прием карт. Их величина — главный камень преткновения между торговыми точками, банками и платежными системами.

В НСПК (оператор платежной системы "Мир") получили запрос ЦБ, говорит ее представитель. По его словам, сейчас "Мир" прорабатывает вопрос о снижении интерчейнджа для банков в соцсфере (аптеки, образование), в сфере транспортных услуг (поездки в общественном транспорте городского и пригородного сообщения), а также при крупных покупках (недвижимость или автомобиль). В Mastercard заявили, что заинтересованы в развитии безналичных платежей в России и "приветствуют возможность участия в диалоге с регулятором". Представитель Visa на момент подписания номера в печать не ответил на вопросы "РГ".

Роман МАРКЕЛОВ