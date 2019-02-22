22.02.2019 09:40 211

Количество сделок слияний и поглощений (M&A) в 2018 году, включая заявленные, но незавершенные, выросло на 18% (до 652) по сравнению с 2017 годом, однако их общая сумма снизилась на 7% — до $51,7 млрд, подсчитали эксперты KPMG в обзоре, поступившем в РБК.

Из-за геополитической напряженности многие инвесторы заняли выжидательную позицию, отложив планы по расширению до лучших времен, говорит руководитель отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Лидия Петрашова. Впрочем, с учетом ослабления рубля примерно на 7% по сравнению с предыдущим годом, падение суммы сделок на те же 7% «не выглядит драматичным», добавляет она.

Прошедший год можно назвать годом консолидации российской экономики, отмечают эксперты KPMG: на сделки по выкупу собственных акций пришлось 15% общей суммы M&A. Существенный вклад внесли программы buyback, которые проводили ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Мегафон».

Число сделок с участием иностранных инвесторов в России снизилось на 21% в 2018 году, но их сумма выросла на 23% — до $14 млрд. Лидируют страны Европы и Ближнего Востока, на которые пришлось по 42% и 17% сделок по покупке российских активов соответственно. Наибольший вклад внесла покупка Катарским суверенным фондом акций «Роснефти» и приобретение французской Total SA 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ-2».

Внимание иностранных инвесторов к российским активам в последние годы в основном исходит от партнеров из Азии и Ближнего Востока, отметила Петрашова. По ее словам, в будущем такая тенденция продолжится и укрепится, для чего сейчас созданы специальные фонды, например Российско-китайский инвестиционный фонд.

В отраслевом разрезе рост объема сделок M&A показали только нефтегазовый и потребительский сектор.

Ольга АГЕЕВА