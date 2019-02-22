22.02.2019 10:00 282

Сбербанк, который пылесосит рынок в поисках цифровой инфраструктуры для превращения в технологического гиганта, заинтересовался не только покупкой крупного пакета «Яндекса», но и Rambler Group, утверждают источники на рынке. Такая сделка может быть выгодна и Александру Мамуту, чей медийный холдинг находится в непростой финансовой ситуации.

О том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке у Александра Мамута принадлежащего ему холдинга Rambler Group, в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников. Источники Forbes, среди которых экс-сотрудник Rambler и человек, близкий к руководству Сбербанка, подтвердили факт переговоров. Впрочем, официально Сбербанк и Rambler Group эту информацию опровергают. Представители обеих структур подтверждают лишь факт переговоров по рефинансированию в Сбербанке задолженности Rambler Group перед банком «Траст».

Почему Мамут обратился в Сбербанк

Информацию о переговорах между Сбербанком и Rambler Group о рефинансировании кредитов последнего подтвердил глава «Траста» Александр Соколов. «Траст» стал кредитором Мамута после того, как банк «Открытие» попал на санацию и все его проблемные и непрофильные активы были переведены в «Траст». Речь идет о долгах двух разных структур, рассказал Forbes топ-менеджер Мамута — сети кинотеатров и медиахолдинга Rambler&Co (включает порядка 40 проектов, в том числе издания «Афиша», Lenta.ru, Gazeta.ru, RNS, блог-платформу LiveJournal).

Rambler&Co получал кредиты в «Открытии» с момента своего образования в 2013 году, когда Александр Мамут и «Интеррос» Владимира Потанина объединили свои активы. В 2016 году «Открытие» получило в залог 100% «Рамблер интернет холдинга» — основной компании медийного холдинга. В 2017 году Мамут стал единственным собственником Rambler&Co, выкупив 50% у «Интерроса» за $295 млн. Тогда же Мамут купил киносети «Формула кино» и «Синема Парк», потратив на них по оценкам $250-300 млн. Существенную часть этих средств предоставил банк «Открытие», рассказывали источники Forbes. В конце 2017 года киносети были объединены с интернет-холдингом Rambler&Co в Rambler Group.

Мамут рассчитывал, что денежный поток от кинотеатров подпитает его интернет-холдинг, рассказывает источник Forbes на кинорынке. Но 2018 год стал для сетей Мамута провальным, утверждают источники на кинорынке. Один из них говорит, что EBITDA объединенной киносети упала с 2,7 млрд до 2 млрд рублей и денег едва хватало на обслуживание долга. Сказались ошибки менеджмента и масштабные траты на ребрендинг, считают собеседники Forbes. Они рассказывают, что Мамут стал сворачивать программу развития киносети, а переговоры со Сбербанком о рефинансировании кредитов «Открытия» начал вести еще летом 2017 года. В то же время источник в компании говорит, что EBITDA выросла до 3 млрд рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», долги компаний группы Rambler составляют около 15 млрд рублей. И то, что кредиты Мамута попали в «Траст», означает, что у руководства банка скорее всего есть вопросы к кредитной устойчивости должника. Александр Соколов подтвердил «Интерфаксу», что в группе Мамута сложилась непростая ситуация. А источник в «Трасте» говорит, что в практике банка — добиваться досрочного погашения задолженности, при этом может привлекаться и третья сторона — банк, который сможет рефинансировать задолженность. Знакомый Мамута подтверждает, что руководство «Траста» поторапливало Мамута с погашением кредитов Rambler.

В интервью газете «Ведомости» в декабре предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил , что группа Александра Мамута с 1 января 2018 года погасила более $140 млн кредитной задолженности и не имеет ни по одному из кредитов просрочки. Отрицает наличие финансовых проблем и топ-менеджер одной из компаний Мамута. По его словам, их нет как у Rambler&Co, так и у киносетей — оба направления прибыльны. Вхождение Сбербанка в Rambler Group не рассматривается, утверждает собеседник Forbes. Взаимодействие со Сбербанком касается исключительно рефинансирования кредитов, говорит он: «Это интересно и нам, и Сберу, и «Трасту»».

Переговоры между Сбербанком и Мамутом касаются не только долгов последнего, утверждают собеседники Forbes, речь идет именно о продаже. Впрочем, поддержку Мамуту может оказать его давний приятель Роман Абрамович, к которому бизнесмен уже обращался за помощью, говорит источник Forbes на рынке. Абрамович уже стал партнером Мамута в проекте реконструкции кинотеатра «Художественного», третий инвестор — инвесткомпания «Открытие холдинг». Представитель Абрамовича сказал, что не комментирует слухи.

Зачем Сбербанку Rambler

Человек, близкий к руководству Сбербанка, говорит, что переговоры с Мамутом начались еще осенью 2018 года. «Герман Греф (глава Сбербанка — Forbes) часто говорил о необходимости расширения каналов, по которым банк получает большие данные», — объясняет причину интереса источник. В это же время стало известно и об интересе Сбербанка к покупке крупного пакета в «Яндексе» (об этом сообщали источники The Bell и «Ведомостей»). По словам собеседника Forbes (это подтверждают источники Forbes на инвестиционном и IT-рынке), Сбербанк интересует только онлайн-бизнес Rambler Group, речи о киносетях не идет, а переговоры о рефинансировании кредита, который Мамут брал на их покупку, в 2017 году ничем не увенчались.

У Rambler Group и Сбербанка уже есть совместный проект. С октября 2018 года им принадлежит 30% и 35% соответственно в цифровой платформе ресторанного рынка «Фудплекс». Она объединяет систему платежей Plazius, медиасервис «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов Smart Reserve и разработчика системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS. Еще 35% — у GHP Group и сооснователей UCS Григория Гуревича и Евгения Малахова.

Кроме того, Мамут входил в состав экспертного совета, отбиравшего в феврале текущего года победителей совместного акселератора Сбербанка и американской компании 500 Startups.

Сбербанк сейчас реализует стратегию превращения из банка в высокотехнологичную компанию и находится в активном поиске стартапов, работающих в самых разных сферах цифровой экономики. Три инвестдиректора венчурных фондов, опрошенные Forbes, практически едины в мнении, что поглощение Rambler может дать Сбербанку много хороших специалистов, «сидящих в одном месте». «Это холдинг с хорошими компетенциями, в нем зарыто много-много технологий, которые можно оживить, перезапустив и наложив на каналы Сбербанка», — объясняет потенциальную синергию от сделки Сбербанка собеседник Forbes на инвестиционном рынке. По его мнению, альтернатив у Сбербанка практически нет: «Яндекс» — дорог, Mail.ru Group — нереально купить, а Rambler Group относительно недорог.

«Rambler — это один из российских технологических лидеров, у него есть экспертиза в разных областях: от лингвистики (компания Russian Context Optimizer) до очень удачного сервиса «Рамблер.Касса», который работает в кинотеатрах», — согласен директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по работе с портфельными компаниями Сергей Негодяев. Он поясняет, что сервисы Rambler Group располагают большим объемом данных о пользователях. Добавив информацию сервисов «Сбербанка» и проанализировав полученный массив, можно создать интересного игрока как минимум на рекламном и маркетинговом рынке, считает Негодяев.

«Рамблер — это перспективный актив, значимый на рынке телекома, но он сейчас обременен долгами, а основной бенефициар повязан ковенантами в банке «Открытие». Неудивительно, что с учетом больших сумм сделок интересантами выступили и госбанки», — объясняет потенциальный интерес Сбербанка младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он сомневается в стратегическом характере сделки: «Это скорее портфельная инвестиция, все-таки для банка это непрофильный актив, вряд ли Сбербанк планирует входить в эту инвестицию надолго». При этом он отмечает, что из банков редко получаются хорошие собственники, особенно в технологичных отраслях, требующих определенных компетенций.

Дмитрий ЯКОВЕНКО, Forbes Staff, Александр БАУЛИН, Forbes Staff, Сергей ТИТОВ, Forbes Staff, Анна МИХЕЕВА, Forbes Contributor

