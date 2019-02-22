22.02.2019 10:10 338

Потеря работы или болезнь — по этим причинам люди чаще всего перестают выплачивать ипотечные кредиты. Но негативных последствий и для заемщика, и для банка можно избежать, считает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он рассказал "Российской газете", на каких условиях россияне смогут сделать паузу в выплате ипотечных платежей. Законопроект об ипотечных каникулах, о необходимости ввести которые говорится в Пос­лании президента, сейчас обсуждается в профильных ведомствах.

Михаил Валерьевич, какие проблемы российского рынка жилья и заемщиков позволят решить ипотечные каникулы, когда они будут введены?

Михаил Мамута: Мы видим, что у людей в отношении ипотеки есть определенные опасения, связанные с возможной потерей платежеспособности или снижением доходов. Это подтверждается структурой обращений потребителей, поступающих в Банк России.

Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка.

Почему все-таки наши люди боятся жить с ипотекой тридцать лет?

Михаил Мамута: Их пугает, что за ними числится долг, а уверенности в завтрашнем дне нет: "Что произойдет, если у меня ухудшится финансовое положение?", спрашивают они себя.

И сегодня ответ на этот вопрос неутешительный — заемщик потерял работу или заболел, и зачастую банк начинает угрожать выселить его из квартиры.

Да, большинство клиентов банков с этим не сталкивается, и хорошие банки так не поступают, но шлейф нескольких негативных историй накладывает отпечаток на позитивную динамику развития рынка.

А нам всем нужно, чтобы рынок ипотеки воспринимался как безопасный.

Сейчас обсуждается предложение, что на ипотечные каникулы заемщик сможет уйти на полгода. Но сделать это можно не один, а два раза

Как же предложенные ипотечные каникулы решат эту серьезную проблему?

Михаил Мамута: Логика этого предложения проста. Мы должны дать человеку гарантию, что, если он лишится работы, заболеет или столкнется с иными, не зависящими от него обстоятельствами, приводящими к снижению доходов, у него будет период безопасности, в течение которого можно спокойно поправить свои дела — вылечиться, найти новую работу — и не волноваться, что его начнут выселять из квартиры.

Но банки и раньше могли предложить заемщикам реструктуризацию. В чем отличия?

Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов в 2018 году касаются невозможности выполнять обязательства по договору. В свою очередь, такое беспокойство может стать сдерживающим фактором для устойчивого развития ипотечного рынка.

Почему все-таки наши люди боятся жить с ипотекой тридцать лет?

Михаил Мамута: Их пугает, что за ними числится долг, а уверенности в завтрашнем дне нет: "Что произойдет, если у меня ухудшится финансовое положение?", спрашивают они себя.

И сегодня ответ на этот вопрос неутешительный — заемщик потерял работу или заболел, и зачастую банк начинает угрожать выселить его из квартиры.

Да, большинство клиентов банков с этим не сталкивается, и хорошие банки так не поступают, но шлейф нескольких негативных историй накладывает отпечаток на позитивную динамику развития рынка.

А нам всем нужно, чтобы рынок ипотеки воспринимался как безопасный.

Сейчас обсуждается предложение, что на ипотечные каникулы заемщик сможет уйти на полгода. Но сделать это можно не один, а два раза

Как же предложенные ипотечные каникулы решат эту серьезную проблему?

Михаил Мамута: Логика этого предложения проста. Мы должны дать человеку гарантию, что, если он лишится работы, заболеет или столкнется с иными, не зависящими от него обстоятельствами, приводящими к снижению доходов, у него будет период безопасности, в течение которого можно спокойно поправить свои дела — вылечиться, найти новую работу — и не волноваться, что его начнут выселять из квартиры.

Но банки и раньше могли предложить заемщикам реструктуризацию. В чем отличия?

Именно для того, чтобы ипотечные каникулы перестали быть практикой лучших, а стали общей практикой, и разработан соответствующий законопроект.

Существуют ли сегодня какие-либо нормы и правила для тех, кто занимается ипотечным кредитованием?

Михаил Мамута: В настоящий момент Банк России одобрил первую часть стандарта ипотечного кредитования, который был разработан Акционерным обществом "ДОМ.РФ" при нашем активном участии. Он так же, как и законопроект, предусматривает возможность реструктуризации ипотечного долга при попадании заемщика в сложную жизненную ситуацию. Вместе с тем стандарт намного шире и охватывает весь цикл отношений кредитора и заемщика, начиная от формата и комплектности документов и заканчивая порядком прекращения обязательств по договору.

Мы призываем банки активно присоединяться к этому стандарту. В отличие от закона он добровольный. С одной ­стороны, это дает возможность кредитору показать себя в ­лучшем свете, а с другой стороны — не подвергает риску наказания тех, кто к нему не присоединился.

Более половины жалоб по вопросам ипотечных кредитов касаются невозможности выполнять обязательства по договору

Любой заемщик без исключения сможет получить право на каникулы?

Михаил Мамута:Правом на каникулы или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период 6 месяцев. Хотя надо отметить, что точные параметры условий для предоставления ипотечных каникул пока обсуждаются.

Почему именно такой срок вами предложен?

Михаил Мамута: По нашим наблюдениям, именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации. За полгода человек либо возвращается в платежный график, либо события разворачиваются таким образом, что каникулами уже не поможешь, и тогда вступает в силу период действия страхового покрытия или реализации залогового права кредитора.

Когда заемщики смогут воспользоваться каникулами?

Михаил Мамута: Законопроект сейчас обсуждается со всеми заинтересованными сторонами — участниками рынка, правительством, общественными организациями. Мы заинтересованы в его скорейшем принятии, так как он позволит обеспечить реализацию федерального проекта и развитие рынка ипотеки. При этом, по нашему законопроекту, воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу. Но мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию (реструктуризацию) по старым договорам.

90 процентов заемщиков вернется в график платежей, если дать им возможность решить свои проблемы

Для банков этот закон будет выгоден?

Михаил Мамута: Закон нужен рынку, чтобы выглядеть более привлекательным и безопасным в глазах широких слоев населения. Чтобы объем ипотечных портфелей банков рос, в этот сегмент кредитов должны прийти более консервативные клиенты, которые сейчас не берут ипотеку из-за отсутствия механизма защиты: предпочитают занимать у друзей и родственников или вовсе отказываются от улучшения жилищных условий.

Кроме того, базовым постулатом законопроекта мы называем безубыточность реструктуризации для кредитора. Это значит, что любые рассроченные или отложенные платежи не прощаются заемщику, а переносятся на более поздний срок. Таким образом, банк в этом случае не несет убытков.

Ирина ЖАНДАРОВА

