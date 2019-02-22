22.02.2019 10:20 519

Таможня Евразийского экономического союза планирует запрашивать подтверждающие документы при перемещении через границы свыше 100 тысяч долларов. Эта мера находится в финальной стадии проработки. Она направлена на выполнение рекомендации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Комментирует представитель Федеральной таможенной службы:

«ФТС России совместно с другими заинтересованными ведомствами рассматривает возможность установления случаев, при которых контрольный орган получит право запрашивать подтверждение происхождения перемещаемых через границу денежных средств. Предварительно в качестве случаев, при которых необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС денежных средств одним лицом в размере, превышающем эквивалент 100 тысяч долларов. В настоящее время обязательному декларированию подлежат перемещаемые через границу денежные средства в эквиваленте 10 тысяч долларов. Рассматриваемая мера никак не повлияет на существующий порядок декларирования».

Хотя в тексте документа используется формулировка «наличные денежные средства и/или денежные инструменты», на самом деле речь идет о последних, уверена руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» Ольга Анохина:

Ольга Анохина

руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум»

«Здесь хотят установить ограничитель в 100 тысяч долларов, после которых нужно представлять обязательные разрешительные документы. Сегодня нужно просто задекларировать денежные инструменты: векселя, ценные бумаги в документарной форме, чеки банковские, а сумма там не ограничена, то есть разъяснение, откуда у вас эти деньги, пока не требовалось».

Точная сумма, начиная с которой таможня потребует документального подтверждения происхождения средств, станет известна только после окончания обсуждения. Независимый аналитик Дмитрий Степанов уверен, что все эти меры никак не повлияют на бизнес-процессы:

Дмитрий Степанов

независимый аналитик

«Всегда такие суммы, если направляются, то по какому-то договору. У них есть и определенная цель, и определенное значение. И договор можно представить, какие суммы перемещаются просто так, с одной стороны. С другой стороны, у денег всегда есть некая история — либо поступления от кого-то, либо это прибыль, когда можно показать все это декларациями. Поэтому, с моей точки зрения, те, кто ведет бизнес, у них никаких опасений быть не должно, это достаточно стандартные суммы. А что касается каких-то вариантов оплаты, необходимости перевести в качестве оплаты какого-то оборудования, в качестве покупки, я думаю, что таких проблем никогда не возникнет, у нас никто преград не делает для денег, которые имеют обоснование. И в Европе, и в Америке вполне нормальная практика, когда, во-первых, для крупных сумм необходимо обоснование, во-вторых, их перемещение контролируется. И в принципе даже из-за того, что сумма просто большая, она может быть заморожена до выяснения обстоятельств, тот ли отправитель, тот ли получатель и какова цель перемещения такой крупной суммы».

Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый со статистикой ФТС, в прошлом году в России более 22 тысяч раз было задекларировано от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на общую сумму 715 млн долларов. Суммы свыше 1 млн долларов декларировали 600 раз, общая сумма — свыше 1 млрд долларов.