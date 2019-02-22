22.02.2019 10:30 343

Существующая схема индексации невысоких пенсий будет изменена в соответствии с инициативой президента, высказанной им 20 февраля в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

Речь идет о тех пенсионерах, чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 2010 года для таких пенсионеров действует специальная мера поддержки: вместе с пенсией они получают социальную доплату (либо из федерального, либо из регионального бюджета) так, чтобы суммарный ежемесячный доход достиг планки прожиточного минимума. В прошлом году такую соцвыплату получали 3,8 млн человек, в нынешнем, по данным ПФР, — около 4 миллионов.

До сих пор действовал такой порядок: социальная доплата к пенсии устанавливалась неработающему пенсионеру при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. При этом, когда пенсия вырастала после индексации, но все равно оставалась ниже минимального порога, пенсионер продолжал получать доплату, но уже в меньшем размере — таком, чтобы суммарно его доходы достигли ПМП. Если же в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышала региональный ПМП, то гражданин переставал получать социальную доплату. В итоге самые малообеспеченные пенсионеры во время последней индексации оказались в проигрыше: они либо вообще не получили прибавки к прошлогодней суммарной выплате (пенсия плюс соцдоплата), либо прибавка оказалась небольшой. На эту несправедливость и указал президент в своем выступлении.

"Существующую схему предлагается изменить, — сообщили сегодня в минтруде. — Сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем проводиться индексация пенсии и ЕДВ. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году".

Перерасчет будет сделан с самого начала нынешнего года — с учетом января и февраля

"Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера, — пояснили в Пенсионном фонде. — Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ЕДВ, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе".

"Новый порядок индексации пенсий нужно будет ввести, приняв соответствующие поправки в действующее законодательство, — прояснил "РГ" проректор по развитию Академии труда и социальных отношений, профессор Александр Сафонов. - Поскольку предлагаемые изменения носят локальный характер, по регламенту не требуется проводить длительных обсуждений и согласований, в том числе, и в регионах. Достаточно, чтобы законопроект внесли депутаты и приняли его сразу в трех чтениях. Поэтому, уверен, все необходимое законодатели сделают максимально быстро. Причем речь идет о перерасчете с 1 января, то есть пенсионеры в результате получат недоплаченные суммы за январь и февраль".

"Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления", — подчеркивают в пенсионном ведомстве.

Конкретно

В Пенсионном фонде подготовили примеры расчета индексации по старым правилам и по тем, которые будут введены по инициативе главы государства.

1) Как индексируются пенсии сегодня (без учета прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рублей. Реальное повышение выплат при этом составило не 870 рублей, а 543 рубля (12 674 рубля + 543 рубля = 13 217 рублей), поскольку после индексации пенсия превысила прожиточный минимум пенсионера и социальная доплата была отменена.

2) Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера)

Пенсионеру назначена пенсия 12 347 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в сумме 327 рублей. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 870 рублей, и составляет 13 217 рубля. Таким образом, размер дохода пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 13 544 рубля, то есть на 870 рублей больше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Ирина НЕВИННАЯ