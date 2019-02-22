22.02.2019 11:00 198

Рубль в пятницу утром показывает минимальные изменения, при этом на его стороне налоговый период, дорогая нефть и уход в тень санкционной тематики, а против — покупка валюты Центробанком, которая может быть заметна в условиях тонкого предпраздничного российского рынка.

"На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 65,50–66,00 рубля за доллар", — полагает Антон Старцев из компании Олма.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,55, и рубль набирает две копейки от уровней закрытия четверга.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.20 МСК была вблизи отметки 74,36, и здесь рубль теряет пять копеек.

Экспортным корпорациям необходимо уплачивать в понедельник налог на добычу полезных ископаемых, который, по оценке аналитиков, может достичь уровня в 700 миллиардов рублей.

Нефть марки Brent остается выше отметки $67 за баррель благодаря снижению поставок в рамках ОПЕК+ и санкциям США против Венесуэлы и Ирана, однако данные о рекордном росте американской добычи сдерживают восходящую динамику котировок.

На форексе сейчас доллар показывает минимальные отрицательные изменения в паре с евро ($1,1344) и к корзине из 6 валют (96,58).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ