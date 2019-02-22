22.02.2019 11:30 232

На теневую экономику в России приходится почти 20% ВВП страны, ее объем в 2018 году составил 20,7 трлн рублей. Об этом сообщило в пятницу, 22 февраля, РБК со ссылкой на ежегодную оценку, которую Росфинмониторинг направляет в МВД. Оценка содержится в документе с анализом уровня соответствия России рекомендациям международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Из документа следует, что объем теневой экономики в России снизился по сравнению с уровнем 2015-2016 годов. В 2015 году он равнялся 23,4 трлн рублей, что составляло 28,1% от ВВП страны (тогда — 83,1 трлн рублей). В 2016 году показатель вырос до 24,3 трлн рублей (28,3% ВВП). В 2017 году объем теневой экономики сократился почти на 8 процентных пунктов и составил 20,5% ВВП (18,9 трлн рублей). В 2018 году на теневую экономику приходилось, по предварительной оценке, 20% ВВП (он в прошлом году достиг 103,6 трлн рублей). Это больше, чем, например, запланированные на 2019 год расходы федерального бюджета.

Оценка теневой экономики, сделанная Росфинмониторингом, расходится с оценками Росстата. В феврале 2018 года экс-глава статистического ведомства Александр Суринов оценил долю теневой экономики в России в 15-16% ВВП. Тогда же Международный валютный фонд в докладе, оценивающем размеры теневой экономики в 1991-2015 годах в 158 странах мира, оценил теневую экономику России в 33,7% ВВП.

В документе Росфинмониторинга не приводится методология оценки теневой экономики. Но ведомство традиционно включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплату зарплат «в конвертах». В Росфинмониторинге подчеркивают, что для вывода преступных доходов за рубеж активно используется фиктивная внешнеэкономическая деятельность и сложные схемы с наличием множества счетов фирм-«однодневок», открытых в различных банках с целью расслоения и транзита финансовых потоков. «Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», — приводит издание выдержку из документа Росфинмониторинга.

При этом в ведомстве подчеркивают, что объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств в последние годы «существенно снизились», «значительно сократились» поступления теневых финансовых потоков из-за рубежа.

По данным ЦБ России за первое полугодие 2018 года, в основном спрос на теневые финансовые услуги формируется в строительном секторе. На него приходится 30%. На сектор услуг приходится доля в 21%. На третьем месте — торговля строительными и промышленными товарами с долей 20%.