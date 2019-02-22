Банкам будет сложнее мошенничать со ставками по вкладам. В этом году Центробанк собирается ввести стандартную форму договора для депозитов. Сейчас банки нередко вводят клиента в заблуждение, обещая высокую ставку по вкладу только в случае выполнения ряда условий — например, заключения договора страхования или расходов по кредитной карте. В результате вкладчики получают совсем не тот доход, на который рассчитывают.

В Банке России намерены прекратить практику введения в заблуждения банками своих вкладчиков.

Как рассказали «Газете.Ru» в Центробанке, регулятор хочет ввести стандартную форму договора для всех наиболее востребованных финансовых услуг.

«Договор часто не читают до конца, а только его первую страницу. По потребкредиту в свое время была введена норма о том, что индивидуальные условия договора размещаются на первой станице договора. После этого количество жалоб именно на существенные условия договора очень сильно снизилось. Банк России хотел бы ввести стандартную форму договора (это называется KID — key information document в иностранном праве) для всех наиболее востребованных финансовых услуг. И на этот год у нас есть цель стандартизировать таким образом около 30 финансовых продуктов, среди которых, в частности, договор вклада», — рассказал «Газете.Ru» Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

За прошлый год вклады россиян в банках превысили 28 трлн рублей.

При этом, несмотря на то, что инфляция в последнее время разогналась из-за налоговых новаций (по сообщениям Росстата , в годовом выражении к 18 февраля инфляция составила 5%), банковские вклады все еще позволяют неплохо заработать. По крайней мере, если смотреть на ставки по вкладам, которые банки обещают в рекламных материалах, можно получить неплохой доход по депозитам.

Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду февраля составила 7,5%.

При этом, если смотреть данные с сайта banki.ru, ряд банков предлагают ставки по депозитам и выше 8%. Впрочем, часто такая ставка действует, если клиент банка, кроме размещения денег на депозите, должен также выполнить другие условия в рамках договора. Например, вознаграждение в 8% клиент получит по вкладу, только если ежемесячно будет совершать, например, операции по кредитной карте на определенную сумму.

Банк России не раз обращал внимание на эту проблему. В частности, Центробанк и ФАС в начале января выпустили совместное письмо о том, что некоторые банки склонны соблазнять клиентов выгодными условиями вкладов, а после заключения договора ухудшать условия этих депозитов.

Типичными нарушениями регулятор указал введение запрета на пополнение вкладов, установление комиссии за пополнение, серьезное увеличение минимальной суммы пополнения или снижение процентов на дополнительно внесенные суммы на вклад.

Подобные практики могут стать основанием для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, предупреждали ведомства в письме.

В конце января регулятор также направил банкам информационное письмо с рекомендацией указывать значение минимальной гарантированной ставки при заключении договора банковского вклада с физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей. Такое письмо регулятора последовало после того, как кредитные организации массово стали сообщать потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий — в частности, заключение с банком других договоров или оплаты дополнительных услуг.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласны, что стандартизировать договор банковского вклада необходимо.

«Банк всегда обладает большим ресурсом убеждения, чем его клиент. Регулятор вынужден был даже специально прописать размер нужного шрифта: «хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта» — это означает, что банки достигли мастерства в размещении информации в договоре вклада таким образом, чтобы она присутствовала, но ее невозможно было обнаружить и осознать, если не знать, что ищешь», — говорит Александр Шустов , генеральный директор компании «Мани Фанни».

Впрочем, пока что информационное письмо ЦБ банкам носит лишь рекомендательных характер и банки могут не выполнять его, отмечает эксперт.

По словам Шустова, одна из частных манипуляций банка со ставками по депозиту заключается в том, что срок вклада разбивается на несколько периодов, каждому из которых назначается своя ставка. Например, с 1 по 100-й день ставка равна 8%, с 101-го дня по 200-й ставка становится 7,5%, далее она превращается в 7%. Посчитать в итоге реальную среднюю ставку — нетривиальная математическая задача, особенно, если клиент довносил средства неравными частями и в случайное время, добавляет он.

Обычно клиенты банков не хотят даже утруждать себя такими подсчетами, а маркетолог в рекламе напишет ставку 8%* — и поставит сноску, текст по которой будет мелким и нечитаемым.

Сейчас на рынке таких вкладов с переменной ставкой примерно 30% из предложенных. Обычно разница между минимальной и максимальной ставкой по одному и тому же вкладу составляет 1,5 – 1,75 процентного пункта.

«Поскольку сейчас идет довольно жесткая конкуренция за привлечение вкладов населения, многие банки используют различные промо-акции, условия которых сложно понять клиенту. К примеру, высокая ставка предоставляется при определённом обороте по карте и т.д. Потребители рассчитывают на один процентный доход, а в итоге получают несколько иной», — отмечает Илья Покаместов, генеральный директор компании «ЮниФактор».

Наталия ЕРЕМИНА

