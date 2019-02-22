22.02.2019 16:00 178

Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк вместе с финансистом Вячеславом Платоном якобы организовал преступное сообщество.

МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, участникам которого в 2013-2014 годах удалось вывести из России более 37 млрд рублей. Организаторами сообщества, по данным МВД, является лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк (СМИ называют его богатейшим человеком Молдавии) и финансист Вячеслав Платон (с 2017 года отбывает в Молдавии 18-летний срок по делу о незаконном выводе из России $20 млрд и хищении $20 млн у молдавского Banca de Economii).

По данным российских силовиков, в 2013-2014 годах члены преступного сообщества «по надуманным основаниям и подложным документам», под предлогом продажи валюты, перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском Земельном Банке средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. Полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физлиц и компаний.

В рамках расследования дела сотрудники Следственного департамента МВД России задержали жителя Подмосковья Александра Коркина. Дело расследуется по уголовным статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как сообщалось в расследовании Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты» в марте 2017 года, в схеме, получившей название «молдавской прачечной», участвовали 18 российских банков. При этом наибольшие объемы средств были выведены из банка «Западный» и Русского Земельного Банка (у обоих банков к настоящему моменту уже отозвана лицензия). Схема «прачечной» похожа на ту, что описывает в своем сообщении МВД. В ее рамках две зарубежные компании-пустышки заключали между собой фиктивные договоры займа, поручителем по которому выступает российская компания и гражданин Молдавии. После того, как заемщик объявлял о своей неспособности выплатить долг, дело передавалось в молдавский суд (благодаря молдавскому поручителю), который выносил решение взыскать деньги с российской компании-поручителя. Для перечисления денег молдавские приставы открывали специальные счета в Moldindconbank. «Новая газета» тогда утверждала, что бенефициарам схемы были бизнесмен Алексей Крапивин, владелец IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин (свою причастность к схеме они опровергали).