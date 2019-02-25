25.02.2019 08:30 417

Условия льготного жилищного кредитования в России будут улучшены. Такое поручение в своем Послании Федеральному Собранию озвучил президент Владимир Путин. По мнению экспертов, чтобы свои жилищные условия могли улучшить как можно больше семей, нужно также разрешить покупать в кредит по льготной ставке жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке.

Федеральная программа субсидирования ипотеки была запущена в начале 2018 года. По ее правилам семьи, в которых родился второй ребенок, могут получить заем под 6 процентов. Все, что выше, в течение трех лет субсидируется государством. Если в семье появляется третий ребенок, сниженная ставка действует 5 лет. Президент в Послании предложил продлить ее на весь срок действия ипотеки. На эти цели в течение трех лет дополнительно потребуется почти 60 миллиардов рублей. Но эффект того стоит. Программа может охватить 600 тысяч семей.

В качестве дополнительной меры поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, глава государства предложил предусмотреть возможность напрямую из федерального бюджета гасить часть кредита — 450 тысяч рублей. "Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры", — сказал президент.

Новая льгота должна быть введена задним числом — с 1 января 2019 года. В бюджете из расчета трех лет на нее понадобится около 55 миллиардов рублей.

Эксперты, опрошенные "РГ", уверены, что новые меры поддержки повысят спрос на льготную ипотеку. Пока ею воспользовались лишь около 4,5 тысячи семей, хотя понятно, что нуждающихся гораздо больше.

Программы, предназначенные для поддержки определенных социальных групп, обычно предполагают много ограничительных критериев, комментирует Олег Репченко, руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU". По его словам, хорошо в этом плане работает материнский капитал — это понятная сумма денег, которые семья в любой момент может вложить в улучшение жилищных условий. От льготной ипотеки ожидали многого, но такой же популярной она не стала.

Если ставка по "детской" ипотеке будет работать весь срок кредита, это заметно усилит ее востребованность

Один из факторов — ограниченный срок действия ставки (как раз этот недостаток и поручил исправить президент. — Прим. ред.). Вторая причина — программа совпала с заметным снижением обычных рыночных ставок. В 2018 году средние ставки на новостройки упали ниже 9,5 процента. Многие застройщики разрабатывали специальные акции и программы, которые давали те же самые 6 процентов ставки по ипотеке, но без необходимости доказывать что-то государству. Сейчас ситуация изменилась — ЦБ повысил ключевую ставку, ипотека начала дорожать, поэтому актуальность мер поддержки растет. "Если ставка по "детской" ипотеке будет работать не только первые годы, а весь срок кредита, это заметно усилит ее востребованность, особенно на фоне общего роста рыночных ставок", — полагает Репченко.

Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум", видит причину сравнительно низкого спроса на льготную ипотеку в ограничении выбора покупателей только первичным рынком жилья. Как правило, готовые новостройки — это самый дорогой вариант жилья практически на любом локальном рынке жилья, в том числе и на столичном, поясняет Литинецкая. При этом многодетные семьи, решая жилищный вопрос, чаще всего стремятся именно к расширению площади, а не повышению качества жилья. Однако высокий уровень цен не позволяет приобрести им действительно подходящее для этого жилье — трехкомнатные квартиры. По данным минфина, средняя площадь приобретенной по льготной ипотеке квартиры участниками программы составила всего 58 квадратных метров, то есть речь идет о небольшой двухкомнатной квартире. Есть и более бюджетный вариант — вложиться в долевое строительство. Квартира на старте реализации проекта обойдется примерно на 20-30 процентов дешевле, однако такой сценарий может реализовать семья, которая сейчас и в ближайшие 2-3 года обеспечена жильем. Конечно, это редкость, так как часто многодетные семьи живут в стесненных условиях. "Расширение программы на вторичный рынок может существенно повысить интерес многодетных семей к льготной ипотеке", — указывает Литинецкая.

Юлия КРИВОШАПКО