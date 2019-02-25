25.02.2019 08:50 376

Уже в 2019 году за устойчивостью работы сетей связи будет следить специальный центр. Постановление правительства о создании такого центра уже подписано. Центр должен быть создан до середины этого года, а до января 2020 года на его базе заработают информационные системы мониторинга и управления сетями связи в России.

Минкомсвязи и Роскомнадзору поручено проработать вопрос о создании центра. В него будет стекаться вся информация о работе сетей общего пользования, то есть о сетях сотовых операторов, интернет-провайдеров, операторов фиксированной связи, как крупных федеральных, так и локальных, которые предоставляют услуги на уровне региона или даже муниципалитета. Служба будет отвечать за работу этого центра.

"Создание Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) назрело давно. С его необходимостью согласны все — и органы власти, и операторы, — сказал "Российской газете" замглавы минкомсвязи Олег Иванов. — По большому счету, его создание — это одно из мероприятий нацпрограммы "Цифровая экономика", в которой прописано формирование Генеральной схемы развития сетей связи РФ до 2024 года. Эта схема делается в том числе и для ЦМУ".

В единый центр будет поступать информация о работе сетей связи операторов, в том числе об аварийных ситуациях. Олег Иванов объяснил, что центр будет автоматически собирать, обрабатывать и анализировать информацию о состоянии сетей связи, объеме трафика, авариях.

Он должен обеспечить целостность, устойчивость работы и безопасность сетей связи как фиксированной, так и сотовой (всех сетей связи общего пользования) даже в случае потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на функционирование сетей операторов связи и российского сегмента интернета.

В центр будет поступать информация о работе сетей связи операторов, в том числе об аварийных ситуациях

Это позволит прогнозировать риски устойчивости работы сетей, анализировать системные сбои и делать соответствующие выводы.

Олег Иванов констатировал, что "иногда происходит разрыв волоконно-оптического кабеля, порой сразу в нескольких местах, и целый город может на длительное время остаться без связи. ЦМУ же будет в подобных случаях автоматически информировать о них операторов, и они смогут пустить трафик по обходным каналам.

В ЦМУ будет постоянно стекаться информация об объемах и пропускной способности всех каналов, о количестве абонентов на них и т.д. Это — одна из задач ЦМУ, но реально их намного больше".

Чтобы это все заработало, минкомсвязи до 1 мая должно представить в правительство проект федерального закона об определении видов информации.

Именно эти данные должны будут поступать от операторов связи для мониторинга. Кроме того, ведомство должно подготовить проекты правовых актов, обеспечивающих реализацию системы мониторинга.

До конца этого года министерство по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) должно утвердить регламент взаимодействия центра мониторинга с государственными информационными системами.

Татьяна ШАДРИНА

