25.02.2019 09:10 411

На 1 февраля этого года работодатели задолжали своим работникам 2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 1 февраля прошлого года долги выросли на 1,3 процента, а если сравнивать с январем текущего года — на 12 процентов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Среди отраслей экономики самые большие долги по зарплате в обрабатывающем производстве (57 процентов), строительстве (14,4 процента), на транспорте (7,9 процента), в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6 процента). В разрезе регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей). Далее следуют Волгоградская область (165,4 миллиона рублей), Санкт-Петербург (136,8 миллиона), Астраханская область (117,2 миллиона).

Чтобы простимулировать работодателей платить деньги работникам вовремя, в правительстве подготовили поправки в Трудовой кодекс и федеральный закон "Об исполнительном производстве". Сейчас если инспектор по труду выявляет факт невыплаты зарплаты, он выдает работодателю предписание об устранении нарушений. Также он может привлечь недобросовестного работодателя к административной ответственности и наложить на него штраф, размеры которого при первичном нарушении составляют для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч. В случае повторной задержки зарплаты штраф налагается в повышенном размере. Плюс работодатель должен начислять работнику компенсацию за каждый день просрочки выплаты причитающихся ему сумм.

За месяц долги работодателей по зарплате выросли на 12 процентов

Но так как проблема долгов по зарплате все равно остается, полномочия Роструда предлагается расширить . Как пояснила Татьяна Голикова, законопроекты предполагают, что если выявлена ситуация, когда зарплата начислена, но не выплачена, инспектор по труду сможет выдать предписание, в котором также будет говориться о возможности принудительного взыскания средств с работодателя на зарплату. При невыполнении предписания в сроки, установленные законодательством, инспектор сможет принять решение о принуждении работодателя к выплате долгов и передать материалы в Федеральную службу судебных приставов. А у них, в свою очередь, появится упрощенная процедура взыскания долгов по зарплате по решениям трудовых инспекций. Взыскивать можно будет только финансовые средства. При этом у работодателя сохранится право обжаловать решение инспектора в суде, уточнила Голикова. Сторона работодателей на РТК законопроекты не поддержала, профсоюзы их одобрили.

Марина ГУСЕНКО