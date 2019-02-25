25.02.2019 09:30 414

В среднем на 182 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля, после чего их средний размер составит 9 266 рублей.

Минтруд подготовил проект постановления правительства, согласно которому пенсии по гособеспечению и социальные повысят с 1 апреля на два процента. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

Повышение пенсий коснется военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме того, работников летно-испытательного состава, повысятся надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава и представителям других категорий.

Расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят 779 миллионов рублей в месяц

Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится (после подписания постановления) 268 и на 270 рублей соответственно, после повышения их размер составит 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 251 рубль — до 12 899 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 214 рублей — до 10 942 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 343 рубля и составит в среднем 17 504 рубля.

Расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят 779 миллионов рублей в месяц или семь миллиардов рублей до конца года.

Напомним, социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, согласно законодательству, повышаются раз в год, с 1 апреля, настолько, насколько вырос прожиточный минимум пенсионера. Так, по данным Росстата, за прошлый год прожиточный минимум составил 8 483 рубля. Годом раньше он был 8 315 рублей. Таким образом, за 2018 год он вырос на два процента, следовательно, настолько должны увеличить и эти виды пенсий.

Самозанятые могут формировать свой стаж

Самозанятые граждане, участвующие в специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», теперь могут формировать свой страховой пенсионный стаж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В нем говорится, что период уплаты самозанятыми гражданами взносов на обязательное пенсионное страхование будет засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий.

Напомним, что с 1 января этого года специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход, но не имеют работодателя, начал действовать в четырех регионах: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4 до 6 процентов можно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой.

Но, как уточнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, самозанятые дополнительно могут уплачивать за себя взносы на обязательное пенсионное страхование. Это важно для формирования страхового стажа.

Если страхового стажа нет или его недостаточно, то россияне получают только социальную пенсию по старости. Она назначается на пять лет позже, чем страховая, и выплачивается, как правило, в размере регионального прожиточного минимума. К тому же ежегодное увеличение социальных пенсий ниже, чем страховых. Для того чтобы самозанятому начать формировать свой страховой стаж, в нынешнем году нужно внести минимальный взнос в размере 29 779 рублей 20 копеек. Он дает право на один год стажа и 1,177 коэффициента (пенсионных балла).

Для назначения же страховой пенсии по старости в этом году необходимо иметь минимальный трудовой стаж 10 лет и 16,2 пенсионных коэффициента.

Подготовила Ольга ИГНАТОВА

Марина ГУСЕНКО