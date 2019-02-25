25.02.2019 09:50 392

Генеральная прокуратура проведет большой анализ практики: как расследуются уголовные дела по экономическим составам преступлений, какие возникают проблемы, почему дела иногда затягиваются.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, Генпрокуратура РФ в кратчайшие сроки выполнит поручение президента России Владимира Путина проанализировать проблемы при расследовании экономических преступлении. По его словам, соответствующие аналитические выкладки и предложения будут обобщены наиболее опытными специалистами Генеральной прокуратуры.

Напомним, что в своем Послании Федеральному Собранию глава государства поставил задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса. Помимо прочего, Генеральная прокуратура России по поручению президента РФ за короткое время проанализирует проблему неоднократных продлений сроков следствия по экономическим уголовным делам.

"Уже сейчас можно сказать, что это одна из наиболее существенных "болевых точек" отечественной правоохранительной системы", — отметил Куренной.

По данным Генпрокуратуры, из почти 2 миллионов зарегистрированных в прошлом году в России преступлений 109 493 составили преступления экономической направленности.

Следствие каждый раз должно особо мотивировать в суде необходимость продления ареста

"С превышением установленных Уголовно-процессуальным кодексом сроков в прошлом году было расследовано или прекращено около 300 тысяч дел, — сообщил Александр Куренной. — По более чем семи тысячам уголовных дел срок расследования превысил один год. Есть и такие уголовные дела, срок расследования по которым превысил три года, их более сотни".

"Проблема, заключающаяся в том, что обвиняемые в совершении преступлений, в том числе экономических, до приговора суда могут содержаться под стражей необоснованно длительное время, назрела давно, — сказал "РГ" управляющий партнер юридической фирмы Роман Скляр. — Применение меры пресечения в виде заключения под стражу по так называемым предпринимательским статьям запрещено. Но следственные органы легко обходят данный запрет, указывая, что преступление (как правило, мошенничество) совершено не в сфере предпринимательской деятельности. Другой проблемой является продление срока содержания под стражей — по закону такой срок во время расследования преступлений не может превышать 2 месяцев и может быть продлен до 6, до 12, а в некоторых случаях до 18 месяцев. Однако очень часто продление сроков содержания под стражей происходит без веских на то причин, расследование дела может стоять на месте, следственные действия не производиться, а человек будет продолжать сидеть. В большей части случаев причиной являются сама система расследования преступлений, очень высокая нагрузка на следователей, когда следователь фактически не успевает расследовать дело в срок, а обвиняемый должен находиться все это время в СИЗО".



Как не раз пояснял Верховный суд России, автоматически аресты продлеваться не должны. Каждый раз следствие должно мотивировать, почему подследственного надо и дальше держать под стражей, какие для этого причины. По возможности рекомендуется шире применять другие меры, например, домашний арест.

Владислав КУЛИКОВ, Иван ПЕТРОВ

